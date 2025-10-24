Tvåkanalig förstärkare för audiofiler

MUSES8921 är en dubbel JFET-baserad operationsförstärkare för krävande ljudapplikationer i allt från hemelektronik och studioutrustning till bärbara enheter och bilstereo. Kretsen bygger på japanska Nisshinbo Micro Devices femtiåriga erfarenhet av förstärkardesign.

Genom att optimera signal- och strömvägen i kombination med en förbättrad komponentlayouten ger den tvåkanaliga operationsförstärkaren MUSES8921 högre transparens och rumslig precision.

Den extremt låga brusnivån på 8,0 nV/√Hz och en total harmonisk distorsion på 0,0004 procent vid 1 kHz ger ren och klar ljudåtergivning, medan en slew rate på 25 V/µs resulterar i en snabb och exakt signalrespons.

Förstärkaren fungerar inom ett spänningsområde på ±3,5 V till ±17 V och finns i EMP-8-AN- och DFN4035-8-GR-kapslingar, anpassade för kompakta ljudsystem och bärbara prylar.

Nisshinbo Micro Devices grundades i januari 2022 och är en sammanslagning av Ricoh Electronic Devices och New Japan Radio.