Synaptics först med Googles öppna NPU i kisel

Amerikanska Synaptics lanserar Astra SL2600, en ny serie systemkretsar med AI-acceleratorer för IoT-enheter på kanten. Det är dessutom den första kommersiella implementeringen av Googles öppna NPU Coral i kisel.

Astra SL2610-familjen består av fem pin-kompatibla varianter – SL2611, SL2613, SL2615, SL2617 och SL2619. De passar batteridrivna, passivt kylda produkter men också mer avancerade system för industriell bildanalys.

Samtliga bygger på Synaptics Torq-plattform, en ny AI-arkitektur som kombinerar företagets egenutvecklade T1-accelerator för transformer och CNN:er med Coral, en NPU från Google Research.

För att programmera Torq-plattformen används en öppen utvecklingsmiljö.

Systemkretsarna innehåller också två Arm Cortex-A55-kärnor, en Cortex-M52 med Helium-stöd för realtidsuppgifter samt en Mali-GPU. Torq-plattformen stöder vanliga AI-ramverk som PyTorch, ONNX, JAX och TensorFlow Lite, via den öppna IREE/MLIR-kompilatorn som utvecklats av Google. Det gör det möjligt att använda standardbaserade verktyg i stället för leverantörsspecifika miljöer, vilket underlättar portering och minskar inlåsning.

Synaptics lyfter även fram den förbättrade säkerhetsarkitekturen. Processorerna har inbyggt skydd mot fysisk manipulation, sensorer för att upptäcka sidokanalsattacker och ett dedikerat kryptografiskt system för autentisering och dataskydd.

För kommunikation med omvärlden finns Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth LE, Thread och UWB vilket passar uppkopplade produkter inom hemautomation, industri, medicinteknik, detaljhandel och robotik.

Astra SL2600 finns redan hos utvalda kunder och blir allmänt tillgänglig under andra kvartalet 2026.