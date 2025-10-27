Europeisk AI-krets släpps 2026

Nederländska Axelera lanserar en AI-krets för nästa generations AI – den som inte bor i molnet utan bland oss. Tillämpningsområdena ska ligga mellan edge och företagsservrar, och robotar.

Teknikchef och grundare av Axelera är Evangelos Eleftheriou, tidigare verksam på IBM 35 år. Där ledde han som IBM Fellow under sina tre sista år verksamheter inom neuromorf hårdvara.

Designmålet är 629 Tops beräkningsprestanda i åttabitars heltal (INT8) där föregångaren Metis nådde 214 TOPS.

Arkitekturen är Risc V, den öppna utmanaren till Arm – det är inte bara Axelera som hoppas på att Risc V ska ha en chans att göra en inbrytning just i den relativt färska nischen AI.

Europa har åtta acceleratorkärnor av en egen design kallad DCIM (Digital In-Memory Compute). De kompletteras av två kluster med vardera åtta Risc V-processorer. 128 MB L2-SRAM är integrerat med LPDDR5-gränssnitt på 256-bitar med 200 GB/s bandbredd.

I processorn finns även en accelerator för avkodning av video. Och en säkerhetsenklav.

Processorn kommer även att erbjudas som PCIe-kort i skalbara konfigurationer från enkelkapslad 16 GB-lösning till fyrkapslad 256 GB. Den stöder PCIe 4x Gen4.

Leveranser av Europa både som processor och kort ska inledas under första halvåret 2026.

Tillverkaren av denna 35×35 mm-kretsen är Samsung.

Utvecklingsmiljön heter Voyager SDK.