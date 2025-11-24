JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer

PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer

Vid starten år 2020 fokuserade uppstartsföretaget Westra Materials i Norrköping – tidigare n-Ink – på tryckt elektronik. Numera är det kondensatorer och batterier som gäller. Skiftet beror på att tryckt elektronik fortfarande är en nischmarknad medan marknaderna för kondensatorer och batterier har stora behov av bättre och PFAS-fria alternativ till dagens ledande polymerer.

– Vårt första material kunde tryckas och eftersom forskningsmiljön var stark inom tryckt elektronik kändes den vägen naturlig. På mässor märkte vi snabbt att 95 procent av de vi pratade med var andra forskare, inte potentiella kunder, säger Marc-Antoine Stoeckel, COO och ansvarig för driften.

Han grundade Westra Materials tillsammans med Magnus Berggren, Simone Fabiano och Chi-Yuan Yang som alla kommer från forskargruppen för organisk elektronik i Norrköping – en av Europas största med cirka 170 personer.

För ett år sedan bytte bolaget namn från n-Ink till Westra Materials för att markera skiftet från tryckt elektronik till att utveckla och tillverka ledande polymerer för framför allt kondensatorer och batterier.

– n-Ink var svårt att förklara. Folk undrade vad n:et stod för, eller trodde att vi bara var ett Norrköpingsprojekt. Westra känns mer naturligt, och bättre lämpat för de nya marknaderna vi siktar på.

Bolaget utvecklar ledande polymerer – material som leder elektricitet på liknande sätt som metaller, men som kan bearbetas i lösning. Ledningsförmågan är ungefär 300 000 S/m medan andra polymerer ligger på 100 till 10 000 S/m. Det är förstås långt mindre än vad en metall kan ge.

En av världens mest ­använda ledande polymerer heter PEDOT:

PSS (poly(3,4-etylendioxitiofen):polystyrensulfonat) och används i allt från antistatiska beläggningar till polymerkondensatorer. 

– PEDOT:PSS består av två polymerer som tillsammans ger ledningsförmåga men de separerar vid höga temperaturer, vilket gör att materialet tappar ledningsförmåga. Vårt material är en enkelpolymer som är stabilt upp till 200 °C och helt utan PFAS.

Det gör materialet särskilt intressant för polymerkondensatorer, där dagens komponenter ofta degraderar redan vid 120 till 130 grader. Westra ser en möjlighet att skapa en premiumkomponent – inte nödvändigtvis dyrare, men med högre stabilitet och längre livslängd.

I litiumjonbatterier används PVDF som bindemedel för att hålla ihop de aktiva partiklarna i elektroden. Men materialet innehåller PFAS, en grupp ämnen som nu är på väg att förbjudas inom EU.

– Det finns i princip inga alternativ på marknaden i dag. Vårt material kan både leda ström och fungera som lim. Det betyder att man kan ersätta två material med ett och samtidigt bli av med PFAS-problematiken, säger ­Daniel Westling, som är vd och kom till bolaget för ett år sedan från Epishine, ett bolag som utvecklar och tillverkar tryckta solceller i Norrköping.

För batteritillverkare ­innebär ett materialbyte inte bara miljöfördelar. PVDF kräver ett lösningsmedel som är giftigt och svårt att hantera vilket inte minst visades av läckan hos en större batteritillverkare för något år sedan som skapade stora rubriker. Westra använder i stället ett lösningsmedel som är betydligt säkrare att hantera. 

– Det är mycket säkrare, inte cancerogent och kräver inte specialventilation eller korrosionsskydd i fabriken. Det gör produktionen både billigare och enklare, säger Marc-Antoine Stoeckel.

Idag är tillverkningen av Westras polymer – syntesen – en robust och skalbar process.

– Vi gör redan större batcher och kan snabbt ta fram material för pilottester hos kunder. Vi har lämnat labbskalan och är nu i en linjär, reproducerbar fas, säger Daniel Westling.

Bolaget, med tio anställda, har också påbörjat arbetet med nödvändiga kemikalietillstånd för att kunna skala upp produktionen.

– Eftersom vi inte använder farliga ämnen har processen gått snabbt. Vi skapar i princip inget avfall och kan därför ligga kvar i centrala Norrköping utan problem, säger Marc-Antoine Stoeckel.

Flera av företagets kunder kör pilottester.

– För kondensatorer samarbetar vi med en av marknadens ledande tillverkare. Det kan bli kommersiellt inom ett par år. För batterier handlar det om längre ledtider – minst fyra till fem år innan materialet sitter i en produkt. Vi ser ett snabbt växande intresse från Japan, Sydkorea och nya europeiska batteriaktörer, säger Daniel Westling.

Inom batteriområdet ligger fokus på konsumentprodukter där livslängden är kortare och ledtiderna snabbare än i bilindustrin. Dessutom är prispressen inte lika hård.

– Vårt mål är att nå samma kostnadsnivå som dagens material, säger Marc-Antoine Stoeckel.

Den europeiska marknaden för bindemedel till batterier uppskattas till över 100 000 ton per år. Westra har nyligen fyllt på kassan med 42 miljoner kronor och planerar att skala produktionen stegvis – från 20 ton per år på tvåskift, med möjlighet att därefter sexdubbla kapaciteten inom ett par år.

– Det viktiga nu är att visa att tekniken är skalbar och redo för industrin. Sedan kan vi välja om vi ska bygga en större fabrik eller licensiera processen, säger Daniel Westling.

Polymeren kan levereras både som pulver och bläck, beroende på kundens tillverkningsprocess. Det går att anpassa viskositet, lösningsmedel och molekylkedjans längd för olika tillämpningar.

– Det fina är att grundmaterialet alltid är detsamma – kol, väte och syre – bara syntesen justeras, säger Marc-Antoine Stoeckel.

Företaget har i dag två beviljade patent och tretton ansökningar som täcker material, process och tillämpningar.

 

45 46 48 49 # Comsol (2)
48 49 # Comsol (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer
24 nov 2025 05:04 - Per Henricsson
PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer

Vid starten år 2020 fokuserade uppstartsföretaget Westra Materials i Norrköping – tidigare n-Ink – på tryckt elektronik. Numera är det kondensatorer och batterier som gäller. Skiftet beror på att tryckt elektronik fortfarande är en nischmarknad medan marknaderna för kondensatorer och batterier har stora behov av bättre och PFAS-fria alternativ till dagens ledande polymerer.

REPORTAGELäs mer...
21 nov 2025 15:59 - Veijo Ojanperä
Vad ingen sade högt på Slush: Krig är bra för affärerna

Vad ingen sade högt på Slush:
Krig är bra för affärerna
Veijo Ojanperä på vår finska systerpublikation etn.fi rapporterar från den årliga startuppmässan Slush i Helsingfors.

AnalysLäs mer...
ADI: Designa mönsterkort med analoga och digitala signaler
21 nov 2025 15:48 - May Anne Porley och Kevin Chesser, Analog Devices
ADI: Designa mönsterkort med analoga och digitala signaler

Att designa mönsterkort med både analoga och digitala signaler kräver grundläggande förståelse av bägge domänerna för att minimera – helst förhindra – störningar av signalerna.

Technical PapersLäs mer...
Så bluffar USA om sina superdatorer
21 nov 2025 15:50 - Jan Tångring

Det är november och organisationen Top500 släpper sin halvårsrapport  om ”världens snabbaste superdatorer”. Listan ljuger och branschen vet det. Elektroniktidningen försöker sätta ihop den sanna listan.

NyheterLäs mer...
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö
21 nov 2025 08:05 - Per Henricsson
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som nu lanserar en utvecklingsmiljö som ska göra att även mindre företag kan designa avancerad fordon med navmotorer.

ProduktLäs mer...
Tvåkanaligt labbaggregat
21 nov 2025 08:03 - Per Henricsson
Tvåkanaligt labbaggregat

NGT3600 är ett rackmonterat labbaggregat för utveckling och test av kraftsystem och batteridrivna produkter. Serien ingår i Rohde & Schwarz familj med enklare produkter kallade Essentials.

ProduktLäs mer...
AI-gudfader lämnar Meta
20 nov 2025 12:39 - Jan Tångring
AI-gudfader lämnar Meta

Metas nuvarande AI-chef Yann LeCun, lämnar Meta för att ägna sig åt alternativa algoritmer kring AI i ett eget företag.

NyheterLäs mer...
Nederländsk språkexpert köper amerikansk
20 nov 2025 10:47 - Jan Tångring

Kompilatorexperten Solid Sands köper anrika kollegan Plum Hall, som testade C-kompilatorer redan innan det ens fanns en standard. Köpet ska göra det möjligt för dem att snabbare få ut nya innovationer på marknaden.

NyheterLäs mer...
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare
20 nov 2025 10:48 - Per Henricsson
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Den 29 januari arrangeras en heldagskonferens för elektroniktillverkare på Semiconductor Arena i Kista. Du får ta del av den senaste teknikutvecklingen, delta i workshoppar, kika in i Sveriges största testbädd för nanoteknik och hämta inspiration från elektronikföretag som har påbörjat sin förbättringsresa.

NyheterLäs mer...
Kitron köper Deltanordic
20 nov 2025 08:43 - Per Henricsson
Kitron köper Deltanordic

Norska kontraktstillverkaren Kitron förvärvar svenska Deltanordic som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder. Köpeskillingen kan bli upp till 1,255 miljarder kronor.

NyheterLäs mer...
Prisas för uppkopplade tåg och bussar
20 nov 2025 08:28 - Per Henricsson
Prisas för uppkopplade tåg och bussar

Polhemspriset går i år till Mats Karlsson, teknisk chef och en av grundarna av Göteborgsföretaget Icomera. Bolaget utvecklar wifi-lösningar till tåg och bussar som aggregerar flera länkar för att skapa bättre täckning och effektivitet.

NyheterLäs mer...
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs
19 nov 2025 15:24 - Per Henricsson
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs

Den 4 juni berättade kanadensiska Brookfield om planerna på ett datacenter i Strängnäs för 95 miljarder kronor. Fonden sjösatte idag ett program på närmare 1000 miljarder kronor för AI-infrastruktur runt om i världen där datacentret i Strängnäs för 95 miljarder kronor ingår, skriver Dagens Industri.

NyheterLäs mer...
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia
19 nov 2025 13:23 - Per Henricsson
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia

Precis som förutspått blev den nederländska regeringen tvungen att backa och ge upp kontrollen över Nexperia. Nyheten bekräftas av ett pressmeddelande som beskriver det som en goodwillåtgärd.

NyheterLäs mer...
ST har världens största AI-modell-zoo
19 nov 2025 11:48 - Jan Tångring
ST har världens största AI-modell-zoo

ST Microelectronics räknar till inte mindre än 140 olika AI-modeller i utbudet av mjukvara för sina styrkretsar. Det är enligt ST världens största ”AI-modell-zoo”.

ProduktLäs mer...
Lundabolagets torretsning drar in 155 miljoner
19 nov 2025 05:53 - Per Henricsson
Lundabolagets torretsning drar in 155 miljoner

Alixlabs har tagit in 14,1 miljoner euro i en A-runda. Pengarna ska användas för betatestning av företagets halvledarmaskin för så kallad Atomic Layer Etching Pitch Splitting liksom utveckling av en kommersiell maskin till år 2027.

NyheterLäs mer...
Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll
19 nov 2025 05:51 - Per Henricsson
Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll

Fjärrkontrollen G32 för GoogleTV använder en solcell från svenska Epishine. Det är koreanska Ohsung Electronics som designat in solcellen som skördar energi från inomhusljuset.

NyheterLäs mer...
Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen
18 nov 2025 15:55 - Per Henricsson
Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen

Samma dag som auktionen av de sju blocken på 1800 MHz-bandet startade avslutades budgivningen. Telia och Net4mobility stod som vinnare medan Tre blev utan frekvenser. Staten får in 652 miljoner kronor för tillstånden som gäller i 27 år.

NyheterLäs mer...
Musk kund till europeisk rymdkrets
18 nov 2025 13:40 - Jan Tångring
Musk kund till europeisk rymdkrets

STM32V8 är den första styrkretsen i sin kategori som tillverkats en energisnål kisel-på-isolator-process på 18 nm. Den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk ska använde den i sitt låghöjdssatellitnät Starlink.

ProduktLäs mer...
I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet
18 nov 2025 12:03 - Per Henricsson
I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen har dragit i gång auktionen av tillstånd för delar av 1800 MHz-bandet. Målsättningen är att frekvenserna ska bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

NyheterLäs mer...
En lite vassare Arm-mikrokontroller
18 nov 2025 09:26 - Jan Tångring
En lite vassare Arm-mikrokontroller

Taiwanesiska Nuvoton släpper en mikrokontroller­serie baserad på Arm Cortex-M55 avsedd för beräkningstunga realtidssystem.  

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)