Lödväskan en succé

Soldr är inte större än en attachéportfölj men rymmer allt som behövs för att löda. Det Göteborgsbaserade hårdvarubolaget Snrgy Studios har gjort succé på Kickstarter med den och dessutom landat en beställ-ning från det amerikanska försvarsdepartementet.

– Vi har nu idag börjat skicka ut Soldr. De första hundra har lämnats över till Fedex och vi ska hålla en takt på 500 i veckan om saker fortsätter att klaffa.

Det säger Alexander Osika när vi pratas vid över Teams i början av oktober.

Han befinner sig i kinesiska Shenzhen där den portabla lödstationen tillverkas. Det finns också en annan förkla-ring till varför han är där, vi återkommer till den.

Först lite bakgrund till Snrgy Studios som grundades så sent som 2023 av Alexander Osika tillsammans med fyra vänner. Några av dem hade jobbat ett antal år på Plejd som utvecklar intelligent styrning för belysning och hemautomation, men hade egna idéer de ville realisera.

– Vi har insett att ett ord som beskriver oss ganska bra är hårdvaru-venture-studio, vi skapar startups och vi gil-lar att jobba med hårdvaruprodukter.

IDAG HAR SNRGY STUDIOS två produkter och en tredje är långt gången. Precis som den första produkten, Glorb, är Noora en lampa som kan ändra färg likt Philips Hue.

En fjärde produkt är under utveckling men ännu inte patentsökt. Det ska bli en massmarknadsprodukt som ska kunna ersätta ”engångsplast”.

Åter till varför Alexander Osika är i Kina.

– Det alla vet om Shenzhen är produktionsrelaterat. Men det är en enorm fördel att vara här när man gör proto-typframtagning. Många pratar om att man måste besöka fabrikerna. I praktiken har e-handel blivit så himla bra att man kan göra väldigt mycket av sin sourcing genom att gå in på sajter som Taobao och 1688 (den senare är en del av Alibaba).

Kombinera det med ChatGPT så finns ingen språkbarriär i skriven kommunikation längre.

– Vi har suttit i samma rum hela tiden. Det finns en postinfrastruktur som gör att man kan få nästan vad som helst med en dags leverans från Shenzhenområdet.

ÄVEN ENKLARE MÖNSTERKORT kommer på 24 timmar och på ytterligare 24 timmar går det att få ett komplett kretskort med komponenter. Saker från andra delar av landet tar lite längre tid.

– Om man är i Sverige kan en frakt som tar en vecka kosta mycket mer än kretskortet.

Resten av teamet sitter i Göteborg även om de åker lite fram och tillbaka under prototypfasen.

– Med hjälp av några 3D-skrivare och lite verktyg kan vi bygga vilken prototyp som helst med några dagars var-sel.

Den första produkten lanserades i fjol, Det var Glorb, en lampa stor som en fotboll – täckt av triangelformade ytor – och med 80 RGB-dioder. Färgerna går att styra på olika sätt. Kampanjen på Kickstarter drog in 400 000 euro.

FIRMWARE FÖR LAMPORNA baseras på WLED som är open source. Det gör att företaget kunde få in ganska mycket funktionalitet utan att behöva göra allting själva.

– Den var inte riktigt i tid, och med Soldr så kan man säga att kampanjen blev större än väntat. Vi ville vara lite mer perfektionistiska med supply chain som är mer komplex för Soldr. Det vi märker från communityt, är att det finns en hög tolerans när det handlar om månader, de vill att den blir bra.

Kampanjen för Soldr på Kickstarter nådde målet på 64 980 kronor på fem minuter. Efter ett dygn fanns det be-ställningar för två miljoner kronor och det slutade med knappt sju miljoner kronor. I dag finns beställningar på cirka 4 000 stycken.

– Vi har lagt upp kalkylen så att Kickstarter blir plus minus noll, lite beroende på hur man räknar utvecklings-kostnaden och att vi drar nytta av kampanjen när det går över i försäljningsfasen. När produkten säljs via vår hem-sida genererar det en mer stabil och ökande inkomst.

Över 80 procent av beställningarna är den dyrare varianten.

– Om jag ska dra den långa historien till varför vi tog fram den, så började det när jag gick på Chalmers och var ordförande för robotföreningen. Vi hade tomma arbetsbänkar men det fanns lödstationer på hyllan, säger Alexan-der Osika.

ATT PLOCKA FRAM alla saker tog tid. Även om det är så nära som i samma rum.

– Sedan har jag varit på arbetsplatser som Plejd, där det finns lödstationer som är permanenta. Det är lyxigt med de kan vara i andra änden av byggnaden.

Under de senaste åren har det också kommit allt fler lödpennor som drivs via USB-C.

– Jag har haft det privat och det är väldigt smidigt. De är väldigt bra och kostar inte så mycket.

Normalt kommer de utan hållare och alla andra saker som behövs för att löda, så för att vara praktiskt användbara får man själv skaffa allt det övriga själv.

– Jag hade skissat på produkten i två år men det accelererade förra året när jag var i Kina och jobbade med Glorb.

MED SITT PRIS OCH ENKELHET kan Soldr uppfattas som en produkt för den som sysslar med elektronik på fritiden. Och det är inte fel, men den har också skapat intresse hos helt andra grupper.

– Det var lite oväntat men det amerikanska försvarsdepartementet har beställt tio stycken, säger Alexander Osika.

Exakt vad de ska användas till framgår inte men Soldr har testats av drönarteam vid frontlinjen i Ukraina.

– Även om det inte är proffsprodukter så har vi ansträngt oss så att det ska hålla en bra kvalitet och du får ett fär-digt kit med allt du behöver.

Försäljningen har hittills fördelat sig ganska jämnt mellan USA och Europa med cirka tio procent till resten av världen.

– Framöver ska vi också försöka jobba med att få in det i utbildningar, att skapa klassrumsfokuserade kit. Jag tror väldig mycket på att man under sin skolgång ska bygga grejor som robotikprojekt, säger Alexander Osika.

Om något år eller så kan Soldr mycket väl tänkas får sällskap av en annan väska med de vanligaste instrumenten som behövs i ett elektroniklabb.

– Det vi prototypat för oss själva är en väska med oscilloskop och spänningskällor som gör att man kan sätta upp hela sitt elektroniklabb med två väskor.

Även instrumenten drivs via USB-C vilket gör det möjligt att få spänningskällor som ger 30 V och 5 A.

När den kan tänkas komma, och exakt vilka instrument det blir, är inte bestämt. Inte heller hur långt fram i tiden den ligger.

KINA HAR BLIVIT ett allt känsligare ämne där geopolitik och handelskonflikter fått många att dra öronen åt sig.

– Jag är verkligen inte fast i tanken att vi måste producera i Kina. Tar man Plejd som exempel har de väldigt mycket produktion i huset och det fungerar väldigt bra. Det handlar lite om vilken produkt man har, och vi kan välja produkttyper som blir rimligare att lokalisera till Europa. Men även i det scenariot, om man snabbt vill få ut en första omgång, kommer det att vara fördelaktigt att ta del av kinesiska leverantörsstrukturen.

– Nu när vi precis blivit klara med produktionsstarten av Soldr så ska jag lägga lite mer fokus på att hitta pengar för att accelerera mer.

Planen är att ta in fem miljoner kronor till en värdering av 50 miljoner kronor.

Omsättningen beräknas bli 18 miljoner kronor i år, upp från åtta i fjol, med en mindre förlust.

Bolaget valde ganska direkt efter Glorb att gå upp till att vara åtta personer på heltid.

– Vi har ganska låga löner och försöker driva det som en start-up med hög tillväxt.

FÖRUTOM ALEXANDER OSIKA finns ytterligare en produktingenjör. Bägge har jobbat på Plejd. Det finns en kodare av inbyggda system och en för webbitarna, och en som är ansvarig för det operationella. Två arbetar med marknadsfö-ring och hanterar communityt och kundrelationer, liksom en anställd i Kina för supply chain.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

– Det finns mycket vi kan göra när vi har ett bevisat track record på konsumentprodukter. Det jag mer och mer lutat mig in i är ”deeptech” eller ”hardtech”. Att man försöker lösa svåra problem med hårdvara. Jag är personligen nyfiken på hur mycket AI kan hjälpa en om man försöker bygga en produkt som bevisats av forskning. Min erfa-renhet är att man kan få otroligt mycket hjälp av de tyngsta AI-modellerna, säger Alexander Osika.

Tanken är att låta AI fungera som uppfinnare och sedan implementera lösningen i en prototyp. Exakt vad det kan blir återstår att se.

FOTNOT: För den som tycker Alexanders efternamn låter bekant kan det bero på att hans bror Anton grundat AI-bolaget Lovable.