Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror

Kameratillverkaren Axis har tecknat ett femårigt avtal med skånska E-Sharp om utveckling och leverans av testutrustning. Totalt handlar det om över 200 system.

Till att börja med ska E-Sharp utveckla nya funktioner i sitt datainsamlingssystem, med hjälp av den modulära arkitekturen i Accordionplattformen. Därefter följer tillverkning och leverans av systemen, samt löpande teknisk support till Axis testutvecklingsteam. Arbetet med utvecklingen har redan inletts, och de första leveranserna planeras till slutet av 2025.

– Att Axis valt att bygga sin testutrustning på vår Accordionplattform är ett tydligt kvitto på att vårt koncept håller. Det visar att vår lösning är attraktiv för stora och krävande kunder, säger Daniel Rhodin, vd och grundare på E-Sharp, i ett pressmeddelande.

Företagets system baseras på en ”burk” som bestyckas med olika datainsamlingskort beroende på vad som ska testas. Systemet kallas Accordion och burken Agent (Accordion Generic Test Interface).

Precis som ett dragspel är burken flexibel och kan dras ut till exakt den storlek som behövs. I praktiken innebär det att den bestyckas med ett lämpligt antal datainsamlingskort med analoga eller digitala in- och utgångar. Det maximala antalet testkanaler är 192 stycken per Agent. Det går att koppla ihop upp till 32 stycken Agent-burkar vilket innebär att man kan bygga system med tusentals signaler.

Korten ansluts via SO-DIMM-kontakter, den typ av kontakt som framförallt används till minnesmoduler i bärbara datorer.

På kundlistan finns sedan tidigare bland annat konsultbolaget Sigma och EDA-företaget Synopsys. Nu ansluter Lundabolaget Axis som utvecklar kameror för övervakningstillämpningar och som ägs av japanska Canon.

Accordion liknar bland annat Compact DAQ från NI men det finns väsentliga skillnader.

– Jag har använt många NI-system i mina dagar och de är riktigt bra och riktigt dyra. De kan vara det för att de är riktigt bra. Ganska ofta är det så att de inte löser hela problemet, sade Daniel Rhodin till Elektroniktidningen i fjol.

Förutom att mäta olika storheter behöver man också styra funktioner på testobjektet. Det kan vara driftslägen, fläktar, lampor eller något annat och så kanske man vill använda Jtag-porten.

– Det går såklart att göra med NI-system men inte utan att göra specialkort eller adapterkort och det blir väldigt dyrt.

Läs en längre artikel om E-Sharp här (länk).