Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet

Robottaxibolaget Waymo nålar ytterligare två orter på kartan över sina täckningsområden: Seattle och Denver. Testkörningar startar denna vecka. Waymo expanderar sin täckning i allt högre takt – det sitter nu 21 nålar på kartan – en av dem utanför USA, i Tokyo.

Googles dotterbolag Waymo är ensamt i USA om att ha kommersiell autonom taxi i drift. Waymos robotaxi trafikerar idag utvalda områden på sex platser: Phoenix, Los Angeles, Austin, Atlanta, Miami, San Francisco och ytterligare områden i Silicon Valley. Där rullar sammanlagt 2000 bilar.

Denna vecka adderar Waymo två nya orter till färdplanen: Seattle och Denver. De ska trafikeras av Waymo Driver-utrustade bilar av märkena Jaguar I-Pace SUV och Zeekr Van.

Inledningsvis är Waymo Driver bara baksätesförare. Waymo kollar upp hur bilen skulle ha agerat om den haft kontrollen där en mänsklig förare nu ska köra manuellt. Seattle och Denver sägs vara nya utmaningar för Waymos autonoma taxi vad gäller snö, vind och regn. Alla orter Waymo preparerar sig för har olika klimat, trafikregler, trafikmönster, trafikkulturer och risker.

Det första Waymo gör före kommersialisering är att 3D-kartlägga gatorna på orten med centimeterupplösning med hjälp av lidarsensorer.

I början tog det mer än ett år för Waymo att addera nya orter i färdplanen. Nu droppas nålarna i ett allt högre tempo. Washington, New York City, Boston, Nashville, New Orleans, Dallas, Las Vegas, Philadelphia, Orlando, Houston och San Antonio är i olika stadier av introduktion inför kommersialisering.

Plus Tokyo – den första nålen utanför USA.

Testtiden innan kommersialisering har kunnat kortas ner, enligt Waymo. Tempot i utrullningen har gått upp så dramatiskt att Wikipedias artikel om Waymo inte är konsistent om statusen på de olika orterna, exempelvis för Miami som i en tabell listas som ”announced” men i den löpande texten som i kommersiell drift. Tabellen känns ouppdaterad.

Tjänsten adderas i flera olika delområden i varje ort. I San Francisco listar Wikipedia 26 delområden, i Los Angeles tio och i Austin tre. En tabell listar totalt 54 områden på orterna i USA. För Tokyo listas sju områden.

Den verkliga måttstocken på Waymos status är ekonomin i verksamheterna – var är det rimligt att säga att Waymos bilar går med vinst? Waymo levererade i april 250 000 betalda resor i veckan. Samtidigt tror Bank of America att Waymo gick back med mellan 1,2 och 1,5 miljarder dollar i fjol.

”Autonom” betyder i sammanhanget att det inte finns personal i taxibilen. Den personalen kallas ofta ”säkerhetsförare”, men den ägnar sig även åt att se till att bilen beter sig socialt acceptabelt i trafiken, exempelvis vad gäller turordning så att taxin inte väntar i onödan på andra trafikanter som vill släppa förbi den.

Även utan tekniker i bilen är bilen inte fullt autonom. Den fjärrövervakas. Det är okänt i vilken utsträckning Waymo behöver ingripa för att en påbörjad resa ska kunna slutföras på rimlig tid.

Waymo har ett ”Fleet Response Team” som ser alla bilar på kartan, ibland även via kameror och sensorer ute i trafikmiljön. Teamet har access till data från bilens kameror och andra sensorer i realtid – och i repris. Men teamet skickar bara förslag till bilarna om vägval – de fjärrstyr dem inte.

Enligt Waymo är det bilen själv (systemet ”Waymo Driver”) som i slutänden oftast löser problem även i de situationer som teamet involveras i. Bilen har sista ordet och trotsar ibland instruktioner den får.

Är du polis och vill stoppa en Waymo som ignorerar dina signaler, kan du göra det genom att tejpa över en kamera. En polisman i Austin rapporterar att Waymos bilar bryter mot trafikregler så ofta att Austinpolisen inte ids bötfälla dem alla gånger.

Waymo motsätter sig att öppna sina data om trafikolyckor och har i domstol lyckats förhindra att det sker.

Företaget påstår trots detta att det delar sina säkerhetsdata. Det sker i egna forskningsrapporter – som brukar dra slutsatsen att dess taxibilar gör trafiken säkrare.