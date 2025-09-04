Amerikansk natriumjoncell läggs ner

Battericelltillverkaren Natron Energy går i konkurs. Det var det första amerikanska företaget att starta produktion av natriumjonceller.

58 anställda sägs upp på huvudkontoret i Santa Clara, Kalifornien och 37 på anläggningen i Michigan som planerade att skala upp till 600 MW/år innan årsskiftet.

Natrons plan hade varit att därefter öppna en 24 GWh/år-fabrik med 1000 anställda i North Carolina efter en investering på 1,4 miljarder dollar. Företaget ska under sommaren ha gjort ett sista försök att dra in kapital och kunder för att undvika konkursen.

Natron Energy grundades 2012. Fabriken invigdes för ett år sedan.

Natriumjon är en batteriteknik som många tror på, trots den lägre energidensiteten, eftersom natrium är så lätt att få tag på och enkelt att raffinera. Intresset för natriumjon följer priset på litium. Den lägre energidensiteten betyder att installationen kräver mer plats, och ännu viktigare, att fabriken behöver tillverka mer för att producera samma kapacitet.

Kinesiska batterijätten CATL har järn i elden för de flesta aktuella batterityper. Vad gäller natriumjonceller förbereder CATL ett ekosystem med massvolymer tidigast 2027. I mindre volymer har CATL redan idag levererat till både batterilager och elbilar.

KÄLLLA: Detroit Free Press