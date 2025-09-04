JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Amerikansk natriumjoncell läggs ner

Amerikansk natriumjoncell läggs ner

Battericelltillverkaren Natron Energy går i konkurs. Det var det första amerikanska företaget att starta produktion av natriumjonceller.

58 anställda sägs upp på huvudkontoret i Santa Clara, Kalifornien och 37 på anläggningen i Michigan som planerade att skala upp till 600 MW/år innan årsskiftet.

Natrons plan hade varit att därefter öppna en 24 GWh/år-fabrik med 1000 anställda i North Carolina efter en investering på 1,4 miljarder dollar. Företaget ska under sommaren ha gjort ett sista försök att dra in kapital och kunder för att undvika konkursen. 

Natron Energy grundades 2012. Fabriken invigdes för ett år sedan. 

Natriumjon är en batteriteknik som många tror på, trots den lägre energidensiteten, eftersom natrium är så lätt att få tag på och enkelt att raffinera. Intresset för natriumjon följer priset på litium. Den lägre energidensiteten betyder att installationen kräver mer plats, och ännu viktigare, att fabriken behöver tillverka mer för att producera samma kapacitet.

Kinesiska batterijätten CATL har järn i elden för de flesta aktuella batterityper. Vad gäller natriumjonceller förbereder CATL ett ekosystem med massvolymer tidigast 2027. I mindre volymer har CATL redan idag levererat till både batterilager och elbilar.  

KÄLLLA: Detroit Free Press 

Lyten behåller Northvolts chefer
04 sep 2025 09:27 - Per Henricsson
Lyten behåller Northvolts chefer

Amerikanska Lyten, som köper större delen av Northvolts verksamhet i Sverige och Polen, har idag utsett chefer. Det blir samma personer som när Northvolt drev verksamheten.

NyheterLäs mer...
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort
03 sep 2025 15:30 - Per Henricsson
Norskportugisisk snålkrets släpper utvecklingskort

För 99 dollar går det att komma över ett utvecklingskort med tillhörande mjukvara baserat på NP Zero, Nanopowers snålkrets implementerad i tröskellogik. Den är tänkt att sitta som spindeln i nätet mellan strömkälla, styrkrets, sensorer och periferienheter – såväl analoga som digitala.

ProduktLäs mer...
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden
03 sep 2025 14:19 - Per Henricsson
X-Fab lanserar GaN-process i Dresden

Specialfoundryt X-Fab breddar sitt erbjudande med en egenutvecklad process för kraftkomponenter i galliumnitrid. Processen körs i en åttatumslina på kiselwafers i tyska Dresden.

NyheterLäs mer...
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet
03 sep 2025 12:48 - Jan Tångring
Waymo adderar allt fler orter till sin robotaxiverksamhet

Robottaxibolaget Waymo nålar ytterligare två orter på kartan över sina täckningsområden: Seattle och Denver. Testkörningar startar denna vecka. Waymo expanderar sin täckning i allt högre takt – det sitter nu 21 nålar på kartan – en av dem utanför USA, i Tokyo.

NyheterLäs mer...
Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror
03 sep 2025 11:53 - Per Henricsson
Skånska E-Sharp ska testa Axis kameror

Kameratillverkaren Axis har tecknat ett femårigt avtal med skånska E-Sharp om utveckling och leverans av testutrustning. Totalt handlar det om över 200 system.

NyheterLäs mer...
Intel patenterar mjukvarudefinerad super-cpu
03 sep 2025 08:01 - Jan Tångring
Intel patenterar mjukvarudefinerad super-cpu

En multikärna där två eller fler cpu:er agerar tillsammans  som en enda mycket bred cpu som exekverar en enda programtråd – Intel har just patenterat idén.

NyheterLäs mer...
Batteripolkontakter för mindre energilager
02 sep 2025 15:35 - Jan Tångring
Batteripolkontakter för mindre energilager

Phoenix Contact lanserar kontaktdon för mindre energilagringssystem. De är lämpliga för användning med batteriväxelriktare.

ProduktLäs mer...
Patrik efter Jörgen på Tritech
02 sep 2025 11:23 - Per Henricsson
Patrik efter Jörgen på Tritech

Patrik Björklund tar över som vd efter Jörgen Carlsson på embeddedbolaget Tritech. Bägge var med och startade företaget 2013.

NyheterLäs mer...
Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC
02 sep 2025 08:49 - Per Henricsson
Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC

Det är Jan Linders som investerar i en ny mätkammare på Lindholmen. Den kommer att bli tillräckligt stor för att kunna ta in lastbilar. Invigningen planeras till maj nästa år.

NyheterLäs mer...
Anders efter Stefan på Hectronic
02 sep 2025 08:17 - Per Henricsson
Anders efter Stefan på Hectronic

Anders Rundqvist tar över som vd efter Stefan Löf på Uppsalabaserade Hectronic. Företaget utvecklar lösningar inom inbyggda system.

NyheterLäs mer...
Några av Ikeas kommande Matterprodukter
01 sep 2025 12:27 - Jan Tångring
Några av Ikeas kommande Matterprodukter

PIR-rörelsesensor, magnetbaserad dörr- och fönstersensor, fukt- och tempsensor (bilden ovan), strömbrytare med dimmer, luftkvalitetssensor och fuktlarm – alla från Ikea och alla kommunicerandes via Matter. De kommer att dyka upp i Ikeas sortiment med början i januari.

NyheterLäs mer...
USA försvårar för Samsung och SK Hynix i Kina
01 sep 2025 10:53 - Per Henricsson

Det amerikanska handelsdepartementet beslutade i fredags att dra tillbaka det generella undantaget som koreanska Samsung och SK Hynix haft för att uppgradera sina kinesiska fabriker med amerikansk utrustning. Åtgärden kommer att göra det svårare att utöka kapaciteten och att uppgradera tekniken, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
33 miljoner till Linköpings solceller
01 sep 2025 10:04 - Per Henricsson
33 miljoner till Linköpings solceller

Uppstartsföretaget Epishine har beviljats ett bidrag på 33 miljoner kronor av Energimyndigheten för att testa sina tryckta solceller i produkter som brandvarnare och hyllkantsetiketter.

NyheterLäs mer...
Malmö testar bullerkamera
01 sep 2025 08:59 - Per Henricsson
Malmö testar bullerkamera

På Bergsgatan i Malmö finns det sedan i fredags en mikrofon, en radar och en kamera på ett av trafikljusen. Vid varje passage registreras ljudnivå, hastighet och registreringsnummer på fordonet, men det går inte att bötfälla någon för överträdelser, rapporterar SVT Skåne.

NyheterLäs mer...
Jondetech lanserar sin tredje digitala sensor
29 aug 2025 15:10 - Jan Tångring
Jondetech lanserar sin tredje digitala sensor

Enligt Stockholmsbolaget Jondetech är JIRS30D världens första digitala värmeflödessensor för dynamisk temperaturmätning av kroppstemperatur (Core Body Temperature).

ProduktLäs mer...
Fyra webinarier om EU:s pilotlinor
29 aug 2025 10:31 - Per Henricsson
Fyra webinarier om EU:s pilotlinor

Den 2, 24, 25 och 30 september har du chansen att lära dig mer om tre av de europeiska pilotlinorna för halvledartillverkning, liksom designprojektet. Alla seminarierna sänds på nätet och är kostnadsfria.

NyheterLäs mer...
Smart Bench Essentials Plus: Vill ta plats på labbänken
29 aug 2025 08:18 - Per Henricsson
Smart Bench Essentials Plus: Vill ta plats på labbänken

Kraftaggregat, vågformsgeneratorer, bänkmultimetrar och oscilloskop, där har du instrumenten som ingår i amerikanska Keysights nya familj i mellanklassegmentet. Smart Bench Essentials Plus riktar sig till alla som utvecklar, testar, felsöker och kvalificerar elektronik.

ProduktLäs mer...
GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare
29 aug 2025 08:18 - Per Henricsson
GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare

Linköpingsbaserade Swegan ska tillsammans med Chalmers, Ericsson och Saab utveckla och tillverka effektförstärkare i galliumnitrid för frekvensområdet 7–15 GHz. Projektet stöttas av Vinnova med 7,5 miljoner kronor och ska resultera i komponenter för framtida 6G-nät och radarsystem.

NyheterLäs mer...
Säkerhetsklassad IMU från Epson
28 aug 2025 12:31 - Per Henricsson
Säkerhetsklassad IMU från Epson

Japanska Epson lanserar sin första tröghetsnavigator (IMU) som uppfyller säkerhetsstandarden IEC 61508 SIL1. M-G355QDG0 är i volymproduktion och baseras på den äldre produkten M-G366PDG0.

ProduktLäs mer...
