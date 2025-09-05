Boka höstens mjukvarukonferens

Årets upplaga av Stew den 13–14 november blir den 14:e i ordningen och arrangeras i år i Linköping. Årets tema är hur mjukvaruteknik, AI, modellering och simulering kan göras tillgänglig för industrin för att driva innovation.

Stew arrangeras av branschföreningen Swedsoft med ambitionen att vara den naturliga mötesplatsen där industri, akademi och offentlig sektor träffas för att dela kunskap, presentera resultat och skapa nya samarbeten inom mjukvara.

Konferensen fokuserar på två saker: nätverkande och kunskapsutbyte. Ambitionen är att göra forskning och projektresultat synliga och tillgängliga – vilket öppnar för nya samarbeten och gör insikter till konkret nytta.

Bland talarna finns forskare från Linköpings universitet, KTH, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet men också personer från Saab och Ericsson.

Att delta kostar 1500 kr för medlemmar och 2500 för icke-medlemmar.

Mer information och anmälan finns här (länk).