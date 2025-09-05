Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder

För lite drygt 30 miljarder kronor förvärvar EDA-jätten Cadence mätteknikbolaget Hexagons verksamhet inom det som kallas Design & Engineering, i praktiken det som tidigare var MSC Systems. Cadence tar med affären ett steg mot att leverera hela verktygskedjan från chipdesign till komplett produkter.

EDA-världen har de senaste åren strukturerats om rejält. Siemens köpte Mentor år 2016 för 4,5 miljarder dollar för att kunna kombinera mjukvara för automation inklusive digitala tvillingar med halvledardesign (EDA).

Synopsys lade i början av året ett bud värt 35 miljarder dollar på Ansys vilket kommer att ge en komplett portfölj för design av chip, system, kapsling och produkter där Synopsys bidrag framförallt är verktyg för chipdesign och kapsling medan Ansys bidrar med multifysik och cad-program.

Synopsys har under de senaste åren köpt bland annat Clarity, Celsius, Fidelity och AWR.

Cadence köp av svenska Hexagons verksamhet inom CAD och multifysik kan ses som ett svar på det även om det är betydligt mindre. Verksamheten har ungefär samma verktyg som Ansys har, det vill säga strukturanalys, mekanik, dynamik och multifysik, men i betydligt mindre skala. Dessutom tillför det kunder inom områden där Cadence inte är så starkt som fordon, flyg och vissa industrisegment.

Cadence betalar 2,7 miljarder euro varav 30 procent i nytryckta aktier. Affären förväntas vara slutförd under första kvartalet nästa år.