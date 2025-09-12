Månader av försening efter razzian

Hyundais vd meddelar att razzian mot dess blivande battericellsfabrik i Georgia, USA, kommer att försena fabriken med ”minst två till tre månader”. 330 av de 475 gripna flög hem till Sydkorea i går. De kommer att få tillstånd att återvända.

Den 4 september gjorde invandringspolis en razzia på den battericellsfabrik som Hyundai just nu bygger i Georgia. Personal slogs i bojor och anklagades för att ha brutit mot sina visumregler.

Efter en vecka i förvar flögs 330 av dem tillbaka till Sydkorea i går i ett chartrat plan. 316 var sydkoreaner och resten kineser, japaner och indonesier.

Problemet är att de är svåra att ersätta. De behövs inte bara för att dra igång fabriken utan dessutom för att utbilda den amerikanska arbetskraft som skulle kunna ersätta dem.

President Trump ska strax innan flyget ha frågat Sydkorea om det fanns en önskan om att låta dem stanna i USA för att kunna fortsätta sitt arbete.

Länderna inrättar just nu en arbetsgrupp för att skapa en ny visumkategori som gör det enklare för sydkoreanska företag att skicka anställda till arbete i USA.

Sydkoreanska företag har använt korttidsvisum för sina gästarbetare. Sådana tillåter egentligen bara affärsresor, inte arbete. Men det har varit en praxis som tolererats.

På flygplatsen i Seoul möttes arbetarna av hundratals journalister. De fick applåder av bland annat presidentens stabschef Kang Hoon-sik, som bad om ursäkt för att de inte fått flyga hem tidigare.

Koreanska politiker har förmedlat att de är chockade över räden eftersom de uppfattar USA som en viktig partner och eftersom arbetarna var där för att stötta amerikansk tillverkning.

Hyundais cellfabrik skulle ha inlett produktion detta år. Den är ett samriskprojekt mellan Hyundai och LG Energy Solution och är en av 20 byggarbetsplatser i USA som drivs av sydkoreanska bolag. Flera av LG Energy Solutions byggen har rädats, och det finns en fruktan att det kan bli fler.

Ländernas presidenter hade ett toppmöte bara två veckor innan räden. Tidigare i augusti hade Sydkorea utlovat investeringar på 350 miljarder dollar i USA i utbyte mot lägre amerikanska tullar.