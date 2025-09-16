Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar

Israeliska Watchit ska använda Sensrads radarmodul i ett system för större fridsbåtar som förhindrar kollisioner till sjöss. Det Göteborgsbaserade företagets radar kartlägger omgivningen i fyra dimensioner.

Beställningen kommer efter ett halvårs utvärdering av Watchit som grundades år 2021 och utvecklar system för att förhindra kollisioner med andra båtar, krockar med flytande objekt och grundstötningar. Systemet tar in data från olika sensorsystem och sjökort och varnar den som styr båten om det riskerar att ske en olycka.

Sensrad är en avknoppning från konsultbolaget Qamcom som lagt in sitt radarkunnande i bolaget. Den speciella antenntekniken kommer från Göteborgsbaserade Gapwaves som köpte en mindre del av bolaget år 2023.

Radarkretsarna är utvecklade av det israeliska innovationsbolaget Arbe som förutom positionen hos ett objekt även ger den relativa hastigheten. Därav beckningen 4D där den fjärde dimensionen kan ses som tiden.

Systemet skapar ett detaljerat punktmoln av omgivningen och kan separera statiska objekt och objekt i rörelse.

Radarn arbetar på bandet 76 GHz till 81 GHz och kan detektera objekt som fotgängare på 50 cm avstånd upp till 300 meter. Upplösningen i avstånd är 10 cm.

Radarn täcker 100 grader i horisontalplanet och 30 grader i höjdled.

Riktningen till ett objekt går att bestämma med en upplösning på 1,25 grader i horisontalplanet och 1,5 grader i höjdled. Det går att särskilja två objekt med så liten skillnad i riktning som 0,7 grader.

Hastighetsmätning går att göra från -44 m/s till +88 m/s med en upplösning på 0,1 m/s.