Starlinkutmanare nära lansering

Amazon planerar att ha 200 satelliter i omloppsbana och lansera de första tjänsterna före årsskiftet. Under första kvartalet 2026 ska Project Kuiper vara i drift i USA, Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Det långsiktiga målet är att erbjuda tjänster i uppåt hundra länder till år 2028. Kuiper, som i april sköt upp sina första satelliter, behöver 3 236 satelliter för en full konstellation. I dagsläget finns drygt 100 i omloppsbana, skriver Bloomberg.

Tidigare i september blev Jetblue första flygbolag att teckna avtal om att använda Kuipers nät för wifi ombord på sina plan från 2027.

Amazon utmanar därmed Elon Musks Starlink som redan har över 7 miljoner kunder i cirka 150 länder.