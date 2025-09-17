Fri videokodning i version 2

Efter tio år uppgraderas den licensfria videokodtekniken AV1 till AV2 med bättre komprimeringskvalitet till priset av mer beräkningar.

AO Media ska släppa AV2 innan året är slut. Moores lag har tickat vidare och det finns klockcykler över att växla mot bättre komprimering – där målet är satt på 30 till 50 procent.

Utöver fler valmöjligheter vad gäller videokvalitet (för streaming) och latens (för realtid) ska AV2 bland annat ha ett bättre stöd för AR/VR och bättre hantering av innehåll över dubbla skämar.

Läs om AV1 vs AV2 här (länk).

53 procent av AO Medias medlemmar planerar att ta AV2 i bruk inom 12 månader efter det att den slutgiltiga specifikationen fastställs. 88 procent kommer att göra det inom två år.

Genom att utveckla AV1 för tio år sedan kunde videoanvändare delvis bryta sig ut ur inlåsningen i de licenserade Mpeg-standarderna. Netflix finns bland grundarna, liksom Amazon, Google, Intel, Microsoft, Mozilla och Cisco. I styrelsen hittar du i dag även Apple, Meta, Nvidia, Samsung och Tencent.

AV1 fick draghjälp av att licensmodellen för den proprietära motsvarigheten till AV1 – HEVC – havererade i kaos. Inte mindre än tre patentpooler uppstod – utan att ens alla potentiella rättighetsinnehavare deltog i någon av dem. Och deras licensmodeller var inte symmetriska.

HEVC finns kvar inom konsumentelektronik och broadcast i teknik som låstes innan AV1 hade bra hårdvarustöd. Apple använder HEVC eftersom det tjänar licenspengar på sina patent och har ett eget starkt ekosystem inom mobiler, datorer och paddor.

Patentägare som Ericsson, Nokia och Qualcomm pushar i standardgrupper för HEVC och dess efterföljare VVC, motsvarigheten till AV2.