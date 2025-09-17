JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fri videokodning i version 2

Fri videokodning i version 2

Efter tio år uppgraderas den licensfria videokodtekniken AV1 till AV2 med bättre komprimeringskvalitet till priset av mer beräkningar.

AO Media ska släppa AV2 innan året är slut. Moores lag har tickat vidare och det finns klockcykler över att växla mot bättre komprimering – där målet är satt på 30 till 50 procent.

Utöver fler valmöjligheter vad gäller videokvalitet (för streaming) och latens (för realtid) ska AV2 bland annat ha ett bättre stöd för AR/VR och bättre hantering av innehåll över dubbla skämar.

Läs om AV1 vs AV2 här (länk).

53 procent av AO Medias medlemmar planerar att ta AV2 i bruk inom 12 månader efter det att den slutgiltiga specifikationen fastställs. 88 procent  kommer att göra det inom två år.

Genom att utveckla AV1 för tio år sedan kunde videoanvändare delvis bryta sig ut ur inlåsningen i de licenserade Mpeg-standarderna. Netflix finns bland grundarna, liksom Amazon, Google, Intel, Microsoft, Mozilla och Cisco. I styrelsen hittar du i dag även Apple, Meta, Nvidia, Samsung och Tencent.

AV1 fick draghjälp av att licensmodellen för den proprietära motsvarigheten till AV1 – HEVC – havererade i kaos. Inte mindre än tre patentpooler uppstod – utan att ens alla potentiella rättighetsinnehavare deltog i någon av dem. Och deras licensmodeller var inte symmetriska.

HEVC finns kvar inom konsumentelektronik och broadcast i teknik som låstes innan AV1 hade bra hårdvarustöd. Apple använder HEVC eftersom det tjänar licenspengar på sina patent och har ett eget starkt ekosystem inom mobiler, datorer och paddor.

Patentägare som Ericsson, Nokia och Qualcomm pushar i standardgrupper för HEVC och dess efterföljare VVC,  motsvarigheten till AV2.

Ny toppmodell från Tektronix
17 sep 2025 11:11 - Per Henricsson
Ny toppmodell från Tektronix

Lägst brus, högst antal bitar i AD-omvandlaren och tio gånger snabbare utläsningshastighet. Det lovar amerikanska Tektronix med den nya oscilloskopfamiljen 7 Series DPO som kommer med bandbredder upp till 25 GHz och en samplingshastighet på 125 GSa/s.

Fri videokodning i version 2
17 sep 2025 10:44 - Jan Tångring
Fri videokodning i version 2

Efter tio år uppgraderas den licensfria videokodtekniken AV1 till AV2 med bättre komprimeringskvalitet till priset av mer beräkningar.

Starlinkutmanare nära lansering
17 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Starlinkutmanare nära lansering

Amazon planerar att ha 200 satelliter i omloppsbana och lansera de första tjänsterna före årsskiftet. Under första kvartalet 2026 ska Project Kuiper vara i drift i USA, Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Kvant har potential att förbättra mobilnäten
17 sep 2025 09:00 - Lennart Bonnevier
Kvant har potential att förbättra mobilnäten

Ericsson har studerat kombinationen kvantdatorer och mobilnät i snart tio år, och har en god uppfattning om hur kvanttekniken skulle kunna användas för att driva mobilnät bättre och effektivare. Men tekniken är ännu inte mogen att tas i drift i stor skala, konstaterar kvantforskaren Muhammad Asad Ullah.

De skiftar Estlands skiffer till förnybart
17 sep 2025 08:00 - Jan Tångring
De skiftar Estlands skiffer till förnybart

Sju år efter grundandet presenterar estniska kontrakts­tillverkaren Freen två produktgrupper för klimat­omställningen: vindturbiner och batterier. Allt av egen design och tillverkning.

Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar
16 sep 2025 15:27 - Per Henricsson
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar

Israeliska Watchit ska använda Sensrads radarmodul i ett system för större fridsbåtar som förhindrar kollisioner till sjöss. Det Göteborgsbaserade företagets radar kartlägger omgivningen i fyra dimensioner.

Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik
16 sep 2025 15:21 - Jan Tångring
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik

Serbiska battericellstillverkaren Elevenes är redo att expandera till massvolymer och ser Polen som intressant alternativ för en investering på 600 miljoner euro i en gigafabrik.

Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor
16 sep 2025 11:01 - Per Henricsson
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor

Den svenska entreprenören Carl Peis bolag Nothing har tagit in 200 miljoner dollar, knappt 1,9 miljarder kronor, skriver Financial Times. Det fem år gamla bolaget med bas i London ska använda pengarna för att bland annat utveckla ”helt nya och AI-baserade produkter”.

Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen
16 sep 2025 10:38 - Per Henricsson
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen

Solceller, belysning och fordonsladdning är produkter som kan orsaka EMC-störningar. Särskilt utsatta är radiokommunikationssystem. Elsäkerhetsverket har nu lämnat sin slutrapport om frågan.

KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt
16 sep 2025 09:24 - Jan Tångring
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt

En ny roll utkristalliserar sig på utvecklingsavdelningarna – att sitta barnvakt åt AI-kodbottar. De producerar kod av låg kvalitet. Netto är det ändå värt det besväret. Det tycker i alla fall de utvecklare som Techcrunch pratat med.

FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda
15 sep 2025 13:48 - Per Henricsson
FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda

Amerikanska Efinix lanserar tio nya modeller i Titaniumfamiljen där den största är på 2 miljoner logikelement. De har dessutom bättre transceivrar på 25,8 Gbit/s, 64-bitars Risc-V och högre MIPI-hastigheter.

Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU
15 sep 2025 13:56 - Jan Tångring
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU

Genom att tillverka bilar i Graz, Österrike hoppas kinesiska Xpeng kunna komma runt EU:s strafftullar.  

Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar
15 sep 2025 11:35 - Per Henricsson
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar

Finska Nokia och norska försvarsbolaget Kongsberg har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla taktiska kommunikationslösningar med hjälp av mobilnätsteknik. Kunderna är försvarsmakter och allierade nationer.

Wolfspeeds rekonstruktion godkänd
15 sep 2025 10:34 - Per Henricsson
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd

Den 1 juli ansökte den amerikanska kiselkarbidspecialisten Wolfspeed om ett så kallat Chapter 11-förfarande i USA. Nu meddelar företaget att domstolen i Texas har godkänt rekonstruktionsplanen.

Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien
12 sep 2025 14:55 - Jan Tångring
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien

Men en halv miljard kronor i bidrag säkrade från Spanien, kan slovakiska Inobat blåsa igång byggandet av en battericellsfabrik i Valladolid. Redan år 2027 ska den kunna öppna och 2029 ska den kunna ha en kapacitet på 23 GWh.

Månader av försening efter razzian
12 sep 2025 12:10 - Jan Tångring
Månader av försening efter razzian

Hyundais vd meddelar att razzian mot dess blivande battericellsfabrik i Georgia, USA, kommer att försena  fabriken med ”minst två till tre månader”. 330 av de 475 gripna flög hem till Sydkorea i går. De kommer att få tillstånd att återvända.

Kickoff i Kista: Semiconductor Arena
12 sep 2025 11:53 - Per Henricsson
Kickoff i Kista: Semiconductor Arena

På eftermiddagen den 18 september är det avspark för Semiconductor Arena i Kista, ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting. Det blir tre korta presentationer samt möjlighet att nätverka.

KODSKOLAN: Har du vibe-kodat och kört fast?
12 sep 2025 09:18 - Jan Tångring
KODSKOLAN: Har du vibe-kodat och kört fast?

Vibe-kodning, vibbkodning, sägs göra det möjligt för vem som helst att utveckla mjukvara. Resultatet blir ofta undermålig kod. Ett ny uppgift för ”riktiga” utvecklare har därmed blivit att rycka in när vibbkodare kör fast.

Regeringen vill upprusta vår AI
11 sep 2025 16:22 - Jan Tångring
Regeringen vill upprusta vår AI

Regeringen ska lägga cirka en halv miljard kronor årligen från 2026 till 2030 på bland annat testmiljöer, utvecklingscenter, beräkningskraft och digitalisering – allt för stärka Sverige inom AI (artificiell intelligens). 

Intel släpper sin andra Armprocessor
11 sep 2025 15:41 - Jan Tångring
Intel släpper sin andra Armprocessor

Ja, Intel har sedan 2021 en egen Armprocessor – en nätverksprocessor (med extra tillbehör) kallad Mount Evans – och nu får den en uppföljare vid namn Mount Morgan. Den presenteras på konferensen Hot Chips 2025.

