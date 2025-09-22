Svenska Defensify ska säkra Siemens

Den tyska teknik- och automationsleverantören Siemens oroar sig för cyberattacker mot fabriker och energinfrastruktur. Defensify i Malmö ska hjälpa till att bygga försvarsmurar.

När Siemens kopplar upp industrikunder öppnar de en väg för cyberangrepp. System kan kapas eller slås ut via kontrollrummen.

Siemens vänder sig nu till Defensify för lösningar för skydd av så kallad OT (operational technology, driftteknik). Det är system som styr maskiner, processer och fysiska anläggningar. Från vattenförsörjning och energidistribution till tillverkningsindustri och transportsystem.

Siemens är en stor aktör och en fjäder i hatten för Defensify – och en språngbräda till fler uppdrag. Partnerskapet siktar på marknaden i Sverige.

Defensify omsatte 33 miljoner kronor i fjol, har 19 anställda och Norden som sin primära marknad.

Företaget erbjuder rådgivning, säkerhetsgranskningar, applikationssäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur.

Carl Windfeldt

– Med tanke på världsläget känns det tryggt med en partner som har produktutveckling i närområdet, säger Carl Windfeldt, OT Security Manager på Defensify, om partnerskapet med Siemens.

Siemens har plattformar inom automation, säkerhet och hållbarhet med namn som Xcelerator, Building X och Industrial Operations X.