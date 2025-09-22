Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning

Armbandet pratar genom att vibrera. Och lyssnar genom att tolka handrörelser med sensorer som läser av musklernas aktivitet. Nästa år ska sensorarmbandet Xband EMG lanseras.

Svenska uppstarten Xtactor har demonstrerat en prototyp av världens första, enligt Xtactor, armband för vibrations- och muskelstyrd kommunikation.

Xband EMG heter produkten, som ska lanseras nästa år. Det ligger två års utvecklingsarbete bakom den.

Demonstrationen skedde i form av Xtactors slutpresentation efter Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Kommunikation för alla”.

Armbandet tar emot och skickar information utan att använda syn eller hörsel. Det använder vibrationer och elektromyografi för att avläsa av muskelrörelser. Tillämpningen är att kunna ta emot allt från notiser och navigationsinstruktioner till textmeddelanden.

Via EMG-sensorn kan användaren ge kommandon och skriva text genom att spänna en muskel, till exempel genom att försiktigt spänna ett finger. Små diskreta rörelser räcker.

Sensorn som läser av muskelaktivitet registrerar de elektriska signaler som uppstår när en muskel spänns.

Utöver personer med syn- och hörselnedsättning kan tekniken även stödja personer med motoriska svårigheter, eftersom en EMG-sensor kan placeras var som helst på kroppen och därmed möjliggöra textinmatning även för individer som inte kan använda traditionella inmatningsenheter.

Utöver medicinteknik hoppas Xtactor på tillämpningar inom smarta hem – styrning av lampor, musik och andra uppkopplade enheter.

Xband EMG är Xtactors andra produktgrupp. Den första heter Xband. Den signalerar med vibrationer men använder helt enkelt knappar för inmatning.

Camilla Scheffer Bergman

– Det är inmatningen för text och kommandon som är helt nytt i den nya prototypen och ger en helt ny känsla, berättar Camilla Scheffer Bergman på Xtactor

Xband finns att beställa på Xtactors webbsida.

– Den är fullt användbar.

Hon berättar att Xband 2 har gott om kunder, framförallt bland personer med synnedsättningar.

PTS-projektet ”Kommunikation för alla” sökte nya sätt att använda sensorteknik för att göra kommunikation mer tillgänglig. Målgruppen har främst varit personer med grav synnedsättning eller dövblindhet, som idag ofta saknar effektiva sätt att ta emot eller skicka digital information utan att vara beroende av hörsel eller syn.

Läs om Xtactor i en intervju i Elektroniktidningen från i fjol.