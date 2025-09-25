Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år

Nordisk elproduktion minskade sina utsläpp från 90 till 59 g co2/kWh på fem år. Det har miljökonsulten IVL räknat ut.

Grundfrågan som IVL vill ha svar på är hur stor klimatpåverkan som elanvändning i Sverige har.

Det bästa svaret ges enligt IVL av att undersöka den så kallade nordiska elmixen, det vill säga Sverige, Norge, Finland och Danmark och i den beräkningen inkludera även ”import och export av klimatutsläpp”.

Beräkningen gäller alltså klimatpåverkan från elproduktionen i Norden, men hänsyn tas även till importen av el från angränsande länder.

Elsystemet i Norden hade redan låga klimatutsläpp. Nu minskade de ännu mer, bland annat på grund av ökad vind- och kränkraftsproduktion och importstopp från Ryssland.

De kvarvarande utsläppen kommer från egen bränslebaserad elproduktion och importerad el.

– Vi kan se hur stora långsamma skeden som utbyggnad av vindkraft och utfasning av kolkraft minskar utsläppen, säger Annamaria Sandgren på IVL.

Siffrorna som jämförs är treårsmedelvärdena för 2016–19 och 2021–23. Den fossila andelen för den senare perioden låg på 5,4 procent.

Tittar man på enbart år 2023 var andelen fossil el i det nordiska elsystemet så lågt som som 3,7 procent. Samma år bidrog kärnkraft med 18,3 procent och förnybart med 78,0 procent.

Ladda ner rapporten: Emissionsfaktor för nordisk elmix år 2021 – 2023