Ferroamp kan stänga av dina solceller

Efter årsskiftet kan du stundtals få betala för att leverera el till elnätet från dina privata solceller. Om du inte vill koppla bort dem manuellt har Ferroamp en automatiserad lösning.

Från årsskiftet kommer villaägare att gå back på att leverera solel till elnätet när elpriserna är negativa. Det berättar Ferroamp i Stockholm, som säljer egen el-teknik till fastigheter.

Har du hembatteri eller dubbelriktad elbilsladdare så kan Ferroamp redan optimera laddning och användning efter elpriser. Nu adderar Ferroamp möjligheten för dig utan hemmabatteri att automatiskt begränsa din export av solel.

– Förutsättningarna i det svenska elnätet ändras hela tiden och vi utvecklar hela tiden nya funktioner i våra system för att stötta våra kunder, säger vd Kent Jonsson i ett pressmeddelande.

Villaägare med solceller har haft en skattereduktion på 60 öre/kWh, och därför gått plus även vid minuspriser. Men reduktionen försvinner vid årsskiftet.

Ferroamps smarta styrning går under namnet Ferro AI. Produktionen från solcellerna dras automatiskt ner när elpriset är negativt. Kunden hjälper samtidigt till att balansera tillgång och efterfrågan i elnätet.

– Det här är första steget i utvecklingen av tjänsten även för kunder utan batteri och fler funktioner kommer längre fram, säger Kent Jonsson.

Negativa elpriser uppstår när elproduktionen är hög samtidigt som efterfrågan är låg. I norra Sverige var priserna negativa cirka tio procent av tiden under första halvåret 2025. I söder var motsvarande siffra sex procent.

Ferroamp bygger mikronät som optimerar fastighetsägares solpaneler, elbilsladdning och batterilager. Tidigare i år har företaget bland annat lanserat stöd för dubbelriktad laddning.

Företaget handlas på Nasdaq First North Growth Market.