En miljon för teknikvisum till USA

Den amerikanska administrationen chockhöjde kostnaden för H-1B-visum till 100 000 dollar den 21 september. Visumet används av företag som vill skicka anställda med specialistkunskaper inom tekniksektorn till sina amerikanska kontor.

Trumpadministrationens argument är att visumet används för att dumpa lönenivån i USA och ta jobb från amerikaner. Presidenten grundar beslutet på att antalet utlänningar som arbetar inom tekniksektor (STEM) ökat från 1,2 miljoner år 2000 till 2,5 miljoner år 2019. Under samma period har det totala antalet anställda inom tekniksektorn bara ökat med 44,5 procent.

För att stävja det presidenten kallar missbruk höjs därför avgiften för att ansöka om ett H-1B-visum till 100 000 dollar. Idag ligger den mellan 1500 och 4500 dollar.

Programmet har ett tak på 65 000 personer per år plus 20 000 för personer med minst en amerikansk mastersexamen.

Branschorganisationen Semi, som samlar halvledarbranschen, delar Trumpadministrationens bekymmer men skriver i ett pressmeddelande att kostnaden blir en börda för medlemmarna och teknikbranschen som helhet. Dessutom riskerar beslutet att leda till att icke-amerikaner som utbildar sig i USA väljer att flytta efter examen vilket späder på bristen på kvalificerad personal inom halvledarindustrin.

En miljon för teknikvisum till USA
25 sep 2025 12:39 - Per Henricsson

Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år
25 sep 2025 11:14 - Jan Tångring
Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år

Nordisk elproduktion minskade sina utsläpp från 90 till 59 g co2/kWh på fem år. Det har miljökonsulten IVL räknat ut. Det är de klimatutsläpp du i Sverige svensk orsakar när du tänder en lämpa eller laddar din elbil.

Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar
25 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar

Genom att använda samma kapslar ska det bli enklare för kunderna att byta vissa kiselkarbidtransistorer från Infineon mot motsvarande produkter från japanska Rohm. Och vice versa.

Ferroamp kan stänga av dina solceller
25 sep 2025 10:13 - Jan Tångring
Ferroamp kan stänga av dina solceller

Efter årsskiftet kan du stundtals få betala för att leverera el till elnätet från dina privata solceller. Om du inte vill koppla bort dem manuellt har Ferroamp en automatiserad lösning.

BYD tecknar 4G-licens
25 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
BYD tecknar 4G-licens

Efter att ha stämts ett antal gånger under vårvintern har kinesiska BYD, tillika världens största biltillverkare, nu tecknat ett licensavtal med patentpoolen Avanci för 4G, rapporterar nyhetsbrevet IAM.

En timme om självkörningsregler
25 sep 2025 08:47 - Per Henricsson
En timme om självkörningsregler

Den 17 oktober arrangerar innovationsprogrammet Drive Sweden ett webinarium kring det regelverk som gäller för självkörande fordon.

ISP ger klartecken för Lytens köp av Northvolt
24 sep 2025 11:02 - Per Henricsson
ISP ger klartecken för Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lytens köp av Northvolt har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, uppger konkursförvaltaren Mikael Kubu för Ekot.

Ljusdriven motor ryms i ett hårstrå
24 sep 2025 10:19 - Per Henricsson
Ljusdriven motor ryms i ett hårstrå

Forskare vid Göteborgs universitet har konstruerat mikromekaniska kugghjul som drivs med ljus. Det öppnar för historiens minsta motorer som ryms inuti ett hårstrå.

LXI-produkter för mikrovågsswitchning
24 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
LXI-produkter för mikrovågsswitchning

Pickering Interfaces breddar sitt utbud av standardprodukter med fem LXI-baserade mikrovågsswitchar. De passar för allt från test av halvledare och radar till kommunikation, fordons- och medicinteknik.

Pickering: Bygg framtidssäkra och flexibla testsystem
24 sep 2025 08:40 - Steven Edwards, Pickering Interfaces
Pickering: Bygg framtidssäkra och flexibla testsystem

Den som vill bygga anpassningsbara och skalbara ATE-system kan med fördel använda en öppen arkitektur i kombination med standardprodukter (COTS). Det resulterar i kostnadseffektiva och robusta testsystem som inte bara uppfyller dagens krav utan också underlättar framtida modifieringar och uppdateringar – samt support under många år.

Ny kampanj: Elektroniken bakom allt
23 sep 2025 15:06 - Per Henricsson
Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem håller efter tio år på att runda av. För att skapa något bestående, förutom alla genomförda projekt, vill programmet lyfta fram den svenska elektronikindustrin med en ny webbsida döpt till ”Elektroniken bakom allt”.

Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg
23 sep 2025 11:00 - Jan Tångring
Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg

Konfigurationsverktyget Graphical MCU Configurator från nederländska Embedd låter dig konfigurera anslutningar och göra andra inställningar för inte mindre än 1400 styrkretsfamiljer från tillverkare som Renesas, ST, NXP och TI.

Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer
23 sep 2025 10:37 - Per Henricsson
Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer

Nvidia ska investera upp till 100 miljarder dollar i OpenAI. Lejonparten av pengarna ska användas för att köpa AI-kretsar från Nvidia.

Modulärt testsystem för halvledarkomponenter
23 sep 2025 10:00 - Per Henricsson
Modulärt testsystem för halvledarkomponenter

MP5000 är ett rackmonterat och modulärt testsystem från Tektronix. Det är avsett för bland annat halvledarkomponenter, lasrar, lysdioder och kiselfotonik.

Induo: När felaktig data ska forma smarta beslut
23 sep 2025 08:33 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: När felaktig data ska forma smarta beslut

Innan jag började att driva ett företag där vi designade IoT-sensorer hade jag inte tänkt så mycket på varför en sensor skulle monteras på ett visst sätt. En temperatur var en temperatur, så länge rätt data kom in så var allt lugnt, eller?

Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning
22 sep 2025 15:49 - Jan Tångring
Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning

Armbandet pratar genom att vibrera. Och lyssnar genom att tolka handrörelser med sensorer som läser av musklernas aktivitet. Nästa år ska sensorarmbandet Xband EMG lanseras. 

Svenska Defensify ska säkra Siemens
22 sep 2025 10:42 - Jan Tångring
Svenska Defensify ska säkra Siemens

Den tyska teknik- och automationsleverantören Siemens oroar sig för cyberattacker mot fabriker och energinfrastruktur. Defensify i Malmö ska hjälpa till att bygga försvarsmurar.

Ericsson och Nokia brädar Samsung i UK
22 sep 2025 10:21 - Per Henricsson
Ericsson och Nokia brädar Samsung i UK

Ericsson har tagit hem ett åttaårigt kontrakt med den brittiska teleoperatören Vodafone Three värt omkring 12,5 miljarder kronor. Nokias del är ungefär lika stor medan nyheten är ett bakslag för koreanska Samsung som satsat på att ta sig in i Storbritannien.

Intelligent fallarm mäter benets rörelse
22 sep 2025 08:33 - Per Henricsson
Intelligent fallarm mäter benets rörelse

Genom att sätta en rörelsesensor på låret går det att få fram mycket bättre data på hur en person rör sig än när den ­sitter på ­handleden. Den så kallade Snubblometern från Lundabolaget Infonomy är utvecklad för vårdgivare som behöver bedöma resursbehov hos nya patienter, vill mäta framsteg under en rehabilitering och få larm vid fall eller ökad risk för fall.

Anritsu: Så kommer AI att revolutionera test av trådlösa nät
22 sep 2025 08:17 - Ferdinand Gerhardes, Anritsu
Anritsu: Så kommer AI att revolutionera test av trådlösa nät

Vilka tillämpningar och ­tekniktrender driver behovet av algoritmer för ­artificiell intelligens/maskininlärning vid test och mätningar på mikrovågs- och millimetervågsområdet?

