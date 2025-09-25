En miljon för teknikvisum till USA

Den amerikanska administrationen chockhöjde kostnaden för H-1B-visum till 100 000 dollar den 21 september. Visumet används av företag som vill skicka anställda med specialistkunskaper inom tekniksektorn till sina amerikanska kontor.

Trumpadministrationens argument är att visumet används för att dumpa lönenivån i USA och ta jobb från amerikaner. Presidenten grundar beslutet på att antalet utlänningar som arbetar inom tekniksektor (STEM) ökat från 1,2 miljoner år 2000 till 2,5 miljoner år 2019. Under samma period har det totala antalet anställda inom tekniksektorn bara ökat med 44,5 procent.

För att stävja det presidenten kallar missbruk höjs därför avgiften för att ansöka om ett H-1B-visum till 100 000 dollar. Idag ligger den mellan 1500 och 4500 dollar.

Programmet har ett tak på 65 000 personer per år plus 20 000 för personer med minst en amerikansk mastersexamen.

Branschorganisationen Semi, som samlar halvledarbranschen, delar Trumpadministrationens bekymmer men skriver i ett pressmeddelande att kostnaden blir en börda för medlemmarna och teknikbranschen som helhet. Dessutom riskerar beslutet att leda till att icke-amerikaner som utbildar sig i USA väljer att flytta efter examen vilket späder på bristen på kvalificerad personal inom halvledarindustrin.