Bidra till Sveriges halvledastrategi

Branschföreningen Svensk Elektronik och projektet Semicon Sweden arbetar med att ta fram en nationell halvledarstrategi för Sverige. Under oktober arrangeras rundabordssamtal i Stockholm, Linköping och Lund för att få in synpunkter från industri, akademi och myndigheter.

Målet med strategin är att öka Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt, säkra ekonomisk och teknisk resiliens och skydda kritisk teknik och kunskap mot säkerhetsrisker. Ambitionen är att identifiera styrkor, överbrygga gap och bygga strategiska samarbeten både nationellt och inom EU.

För att lyckas behövs en bred förankring och stark agenda för industrin.

Därför vill Svensk Elektronik och Semicon Sweden ha in synpunkter från industri, akademi och myndigheter.

Arbetet har redan startat med rundabordssamtal i Göteborg och Stockholm. Den 7 oktober arrangeras ett andra rundabordssamtal i Stockholm, den 10 oktober är det dags för Linköping och den 16–17 blir det nedslag i Lund.

Inbjudan och anmälan finns här (länk).