Microsoft stänger av molntjänster för Israel

Några av Israels molntjänster i Microsoft Azure stängs av efter att Microsoft bekräftat att de använts under Israels krigföring i Palestina.

Microsofts motivering är att Azure inte får användas för massövervakning av civila.

Enligt ett reportage som publicerades av brittiska tidningen The Guardian i augusti använder Israel kommersiella molntjänster för att lagra mobilsamtal mellan palestinier. Dessa data används enligt samma källa bland annat för att planera militära operationer i de palestinska territorierna Gaza och Västbanken.

Nyhetsbyrån Associated Press har berättat om hur Micrsofts moln och AI används av Israel i kriget. Elektroniktidningen rapporterade i februari.

Israels spionorganisation behövde Azures resurser för att överhuvudtaget klara av att lagra alla mobilsamtal för en komplett befolkning i Palestinas storlek – ”en miljon samtal i timmen” var målet.

Microsoft har gått igenom sina handlingar kring ett av sina datacenter i Nederländerna och medger nu att delar av Guardians rapportering stämmer.

Microsoft stänger därför av vissa av Israels tjänster inom bland annat AI och datalagring.

Microsoft tackar Guardian för att ha rapporterat uppgifterna och hävdar att de kom som nyhet för Microsoft eftersom Microsoft inte övervakar hur dess kunder använder Azure.

Microsoft har tidigara avskedat personal som anklagat Microsoft för att hjälpa Israel begå folkmord.