TSMC siktar på 1,4 nm år 2028

Det taiwanesiska foundryt TSMC ska börja bygga en fabrik för 1,4 nm i Taichung mot slutet av året. Den ska tas i drift 2028, rapporterar Semiconductor Packaging News.

Den nya fabriken beräknas kosta en bit över 16 miljarder dollar. Uppgifterna kommer från teknikparken i centrala Taiwan där fabriken byggs och bekräftar TSMC:s uppgifter från i maj att företaget planerade för en fabrik där.

TSMC ska starta volymtillverkning på 2 nm mot slutet av året vid fabrikerna i Hsinchu (norra Taiwan) och Kaohsiung (södra Taiwan). Nästa processnod som betecknas 1,6-nm ska tas i drift i slutet av nästa år i Kaohsiung.

26 sep 2025 15:25 - Per Henricsson

Det taiwanesiska foundryt TSMC ska börja bygga en fabrik för 1,4 nm i Taichung mot slutet av året. Den ska tas i drift 2028, rapporterar Semiconductor Packaging News.

Microsoft stänger av molntjänster för Israel
26 sep 2025 14:24 - Jan Tångring
Microsoft stänger av molntjänster för Israel

Några av Israels molntjänster i Microsoft Azure stängs av efter att Microsoft bekräftat att de använts under Israels krigföring i Palestina.

Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM
26 sep 2025 10:16 - Jan Tångring
Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM

16 Gbyte RAM finns i Raspberrystiftelsens nya tangenbordsdator Pi 500+. Och den levereras med ett NVME-flashkort på 256 Gbyte inpluggat. Och med LED-tangenter.

Bidra till Sveriges halvledarstrategi
26 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
Bidra till Sveriges halvledarstrategi

Branschföreningen Svensk Elektronik och projektet Semicon Sweden arbetar med att ta fram en nationell halvledarstrategi för Sverige. Under oktober arrangeras rundabordssamtal i Stockholm, Linköping och Lund för att få in synpunkter från industri, akademi och myndigheter.

En miljon för teknikvisum till USA
25 sep 2025 12:39 - Per Henricsson

Den amerikanska administrationen chockhöjde kostnaden för H-1B-visum till 100 000 dollar den 21 september. Visumet används av företag som vill skicka anställda med specialistkunskaper inom tekniksektorn till sina amerikanska kontor.

Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år
25 sep 2025 11:14 - Jan Tångring
Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år

Nordisk elproduktion minskade sina utsläpp från 90 till 59 g co2/kWh på fem år. Det har miljökonsulten IVL räknat ut. Det är de klimatutsläpp du i Sverige orsakar när du tänder en lampa eller laddar din elbil.

Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar
25 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar

Genom att använda samma kapslar ska det bli enklare för kunderna att byta vissa kiselkarbidtransistorer från Infineon mot motsvarande produkter från japanska Rohm. Och vice versa.

Ferroamp kan stänga av dina solceller
25 sep 2025 10:13 - Jan Tångring
Ferroamp kan stänga av dina solceller

Efter årsskiftet kan du stundtals få betala för att leverera el till elnätet från dina privata solceller. Om du inte vill koppla bort dem manuellt har Ferroamp en automatiserad lösning.

BYD tecknar 4G-licens
25 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
BYD tecknar 4G-licens

Efter att ha stämts ett antal gånger under vårvintern har kinesiska BYD, tillika världens största biltillverkare, nu tecknat ett licensavtal med patentpoolen Avanci för 4G, rapporterar nyhetsbrevet IAM.

En timme om självkörningsregler
25 sep 2025 08:47 - Per Henricsson
En timme om självkörningsregler

Den 17 oktober arrangerar innovationsprogrammet Drive Sweden ett webinarium kring det regelverk som gäller för självkörande fordon.

ISP ger klartecken för Lytens köp av Northvolt
24 sep 2025 11:02 - Per Henricsson
ISP ger klartecken för Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lytens köp av Northvolt har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, uppger konkursförvaltaren Mikael Kubu för Ekot.

Ljusdriven motor ryms i ett hårstrå
24 sep 2025 10:19 - Per Henricsson
Ljusdriven motor ryms i ett hårstrå

Forskare vid Göteborgs universitet har konstruerat mikromekaniska kugghjul som drivs med ljus. Det öppnar för historiens minsta motorer som ryms inuti ett hårstrå.

LXI-produkter för mikrovågsswitchning
24 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
LXI-produkter för mikrovågsswitchning

Pickering Interfaces breddar sitt utbud av standardprodukter med fem LXI-baserade mikrovågsswitchar. De passar för allt från test av halvledare och radar till kommunikation, fordons- och medicinteknik.

Pickering: Bygg framtidssäkra och flexibla testsystem
24 sep 2025 08:40 - Steven Edwards, Pickering Interfaces
Pickering: Bygg framtidssäkra och flexibla testsystem

Den som vill bygga anpassningsbara och skalbara ATE-system kan med fördel använda en öppen arkitektur i kombination med standardprodukter (COTS). Det resulterar i kostnadseffektiva och robusta testsystem som inte bara uppfyller dagens krav utan också underlättar framtida modifieringar och uppdateringar – samt support under många år.

Ny kampanj: Elektroniken bakom allt
23 sep 2025 15:06 - Per Henricsson
Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem håller efter tio år på att runda av. För att skapa något bestående, förutom alla genomförda projekt, vill programmet lyfta fram den svenska elektronikindustrin med en ny webbsida döpt till ”Elektroniken bakom allt”.

Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg
23 sep 2025 11:00 - Jan Tångring
Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg

Konfigurationsverktyget Graphical MCU Configurator från nederländska Embedd låter dig konfigurera anslutningar och göra andra inställningar för inte mindre än 1400 styrkretsfamiljer från tillverkare som Renesas, ST, NXP och TI.

Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer
23 sep 2025 10:37 - Per Henricsson
Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer

Nvidia ska investera upp till 100 miljarder dollar i OpenAI. Lejonparten av pengarna ska användas för att köpa AI-kretsar från Nvidia.

Modulärt testsystem för halvledarkomponenter
23 sep 2025 10:00 - Per Henricsson
Modulärt testsystem för halvledarkomponenter

MP5000 är ett rackmonterat och modulärt testsystem från Tektronix. Det är avsett för bland annat halvledarkomponenter, lasrar, lysdioder och kiselfotonik.

Induo: När felaktig data ska forma smarta beslut
23 sep 2025 08:33 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: När felaktig data ska forma smarta beslut

Innan jag började att driva ett företag där vi designade IoT-sensorer hade jag inte tänkt så mycket på varför en sensor skulle monteras på ett visst sätt. En temperatur var en temperatur, så länge rätt data kom in så var allt lugnt, eller?

Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning
22 sep 2025 15:49 - Jan Tångring
Prototyp av EMG-armband för muskelstyrning

Armbandet pratar genom att vibrera. Och lyssnar genom att tolka handrörelser med sensorer som läser av musklernas aktivitet. Nästa år ska sensorarmbandet Xband EMG lanseras. 

