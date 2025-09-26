TSMC siktar på 1,4 nm år 2028

Det taiwanesiska foundryt TSMC ska börja bygga en fabrik för 1,4 nm i Taichung mot slutet av året. Den ska tas i drift 2028, rapporterar Semiconductor Packaging News.

Den nya fabriken beräknas kosta en bit över 16 miljarder dollar. Uppgifterna kommer från teknikparken i centrala Taiwan där fabriken byggs och bekräftar TSMC:s uppgifter från i maj att företaget planerade för en fabrik där.

TSMC ska starta volymtillverkning på 2 nm mot slutet av året vid fabrikerna i Hsinchu (norra Taiwan) och Kaohsiung (södra Taiwan). Nästa processnod som betecknas 1,6-nm ska tas i drift i slutet av nästa år i Kaohsiung.