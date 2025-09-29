Axis lanserar sensor för luftkvalitet och rökning

Kameraföretaget Axis har lanserat en multifunktionell sensor som kombinerar luftkvalitetsmätning med vape- och rökdetektering. Produkten bygger på en asic som utvecklats av Stockholmskontoret.

D6310 mäter bland annat koldioxid, partiklar, flyktiga organiska föreningar (VOC), luftkvalitetsindex (AQI) samt kväveoxider (NOx). Sensorn har en provtagningsfrekvens på en gång per sekund och kan lagra mätdata i upp till ett år, beroende på valt läge.

Sensorn har också funktioner för analys och kommunikation plus en inbyggd högtalare, fyra lysdioder och stöd för tvåvägskommunikation, vilket gör det möjligt att automatisera både visuella och ljudbaserade larm.

En PIR-sensor ger rörelsedetektering, medan ett inbyggt mikrofonstöd – som kan stängas av fysiskt – möjliggör ljudanalys som kan upptäcka krossat glas, skrik och höga ljudnivåer.

Tänkta kunder är skolor, kontor, sjukhus och andra miljöer där hälsa, säkerhet och trygghet står i fokus.