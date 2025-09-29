Norrköpings ledande bläck tar in 42 miljoner

Norrköpingsbaserade Westra Technology, fd n-ink, tar in 42 miljoner kronor för att skala upp försäljningen och vidareutveckla sitt miljövänliga och n-dopade polymermaterial för tryckt elektronik.

Det kan användas som ledande bindemedel i elektroden till litiumjonbatterier. Ett annat användningsområde är i polymerkondensatorer med stabil drift vid höga temperaturer, inklusive kraftelektronik för fordon. Dessutom fungerar de som elektrontransportmaterial i solceller där de förbättrar effektiviteten.

Bläcket är av n-typ och uppges ha lika bra elektriska egenskaper som organiska material av p-typ.

Dessutom är tillverkningsprocessen miljövänlig utan giftiga kemikalier plus att produkten är lätthanterlig i tryckprocessen och resultatet stabilt.

Företaget grundades år 2020 och baseras på tio års arbete av professor Magnus Berggren och docent Simone Fabiano och deras forskarteam vid Linköpings universitet.

Företaget tar nu in 42 miljoner kronor från de existerande ägarna Almi Invest och Navigare Ventures i kombination med de nya investerarna Voima Ventures och Lotus Singapore Group.