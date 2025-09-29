JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 2000 kineser bygger CATL:s spanska cellfabrik

Kinesiska CATL kommer att rotera 2000 kinesiska arbetare till Spanien för att hjälpa till att bygga Stellantis cellfabrik där. Det berättar den brittiska affärstidningen Financial Times – och varnar EU för att bli beroende av kinesisk batteriteknik.

Enligt FT är antalet – 2000 – utan motstycke bland kinesiska industriprojekt i Europas största ekonomier. 

Tidningen sätter de kinesiska arbetarna i Spanien i ett negativt ljus. FT föreslår att arrangemanget är en del i en medveten strategi från Kina att göra europeisk bilindustri beroende av Kina. Att använda kinesiska arbetare kan vara ett sätt att minska risken att industrihemligheter sprids. 

Samtidigt noterar FT att CATL rekryterar och utbildar lokal arbetskraft för att driva den spanska fabriken när den väl är byggd, liksom CATL gjorde till den fabrik som företaget driver i Tyskland sedan 2022.  Mindre än tio procent av personalen i den spanska fabriken ska vara kinesisk på sikt, enligt CATL.

Fabriken har politiskt stöd i Spanien, även från oppositionen. FT citerar röster som säger att Spaniens bilindustri inte har något val och att fabriken tvärtom säkrar en framtid för regionens motorindustri.

– Vi måste vara pragmatiska och inte titta på färgen på investeringen, för i slutändan behöver vi framtid här. Jag vill vara optimist och tro att vi inte slutar som automater styrda av den kinesiska staten, säger Luís Bertol, borgmästare i Figueruelas.

Andra röster i FT säger att fabriken inte ger något alls till Spanien. 

Enligt FT innebär CATL:s batteriprojekt i Spanien att landet blir en av  Kinas närmaste allierade i Västeuropa. CATL finns på det amerikanska krigsdepartementets lista över företag som misstänks ha kopplingar till Kinas militär.

FT noterar att USA:s finansminister Scott Bessent ska ha varnat Madrid tidigare i år att ett närmare samarbete med Kina ”är som att skära halsen av sig själv”.

Produktionen i Spanien ska starta i slutet av 2026.

FT noterar att även kinesiska Envision AESC och Gotion bygger battericellsfabriker i EU. Elektroniktidningen kan addera Eve och BYD till listan. Farasis och Svolt har haft planer men lagt dem på is.

Norrköpings ledande bläck tar in 42 miljoner
29 sep 2025 11:16 - Per Henricsson
Norrköpings ledande bläck tar in 42 miljoner

Norrköpingsbaserade Westra Technology, fd n-ink, tar in 42 miljoner kronor för att skala upp försäljningen och vidareutveckla sitt miljövänliga och n-dopade polymermaterial för tryckt elektronik.

Axis lanserar sensor för luftkvalitet och rökning
29 sep 2025 08:52 - Per Henricsson
Axis lanserar sensor för luftkvalitet och rökning

Kameraföretaget Axis har lanserat en multifunktionell sensor som kombinerar luftkvalitetsmätning med vape- och rökdetektering. Produkten bygger på en asic som utvecklats av Stockholmskontoret.

TSMC siktar på 1,4 nm år 2028
26 sep 2025 15:25 - Per Henricsson

Det taiwanesiska foundryt TSMC ska börja bygga en fabrik för 1,4 nm i Taichung mot slutet av året. Den ska tas i drift 2028, rapporterar Semiconductor Packaging News.

Microsoft stänger av molntjänster för Israel
26 sep 2025 14:24 - Jan Tångring
Microsoft stänger av molntjänster för Israel

Några av Israels molntjänster i Microsoft Azure stängs av efter att Microsoft bekräftat att de använts under Israels krigföring i Palestina.

Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM
26 sep 2025 10:16 - Jan Tångring
Tangentbords-Pi med NVME-flash och mer RAM

16 Gbyte RAM finns i Raspberrystiftelsens nya tangenbordsdator Pi 500+. Och den levereras med ett NVME-flashkort på 256 Gbyte inpluggat. Och med LED-tangenter.

Bidra till Sveriges halvledarstrategi
26 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
Bidra till Sveriges halvledarstrategi

Branschföreningen Svensk Elektronik och projektet Semicon Sweden arbetar med att ta fram en nationell halvledarstrategi för Sverige. Under oktober arrangeras rundabordssamtal i Stockholm, Linköping och Lund för att få in synpunkter från industri, akademi och myndigheter.

En miljon för teknikvisum till USA
25 sep 2025 12:39 - Per Henricsson

Den amerikanska administrationen chockhöjde kostnaden för H-1B-visum till 100 000 dollar den 21 september. Visumet används av företag som vill skicka anställda med specialistkunskaper inom tekniksektorn till sina amerikanska kontor.

Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år
25 sep 2025 11:14 - Jan Tångring
Nordisk el 30 procent mindre fossil på fem år

Nordisk elproduktion minskade sina utsläpp från 90 till 59 g co2/kWh på fem år. Det har miljökonsulten IVL räknat ut. Det är de klimatutsläpp du i Sverige orsakar när du tänder en lampa eller laddar din elbil.

Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar
25 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
Infineon och Rohm i samarbete om SiC-kapslar

Genom att använda samma kapslar ska det bli enklare för kunderna att byta vissa kiselkarbidtransistorer från Infineon mot motsvarande produkter från japanska Rohm. Och vice versa.

Ferroamp kan stänga av dina solceller
25 sep 2025 10:13 - Jan Tångring
Ferroamp kan stänga av dina solceller

Efter årsskiftet kan du stundtals få betala för att leverera el till elnätet från dina privata solceller. Om du inte vill koppla bort dem manuellt har Ferroamp en automatiserad lösning.

BYD tecknar 4G-licens
25 sep 2025 09:17 - Per Henricsson
BYD tecknar 4G-licens

Efter att ha stämts ett antal gånger under vårvintern har kinesiska BYD, tillika världens största biltillverkare, nu tecknat ett licensavtal med patentpoolen Avanci för 4G, rapporterar nyhetsbrevet IAM.

En timme om självkörningsregler
25 sep 2025 08:47 - Per Henricsson
En timme om självkörningsregler

Den 17 oktober arrangerar innovationsprogrammet Drive Sweden ett webinarium kring det regelverk som gäller för självkörande fordon.

ISP ger klartecken för Lytens köp av Northvolt
24 sep 2025 11:02 - Per Henricsson
ISP ger klartecken för Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lytens köp av Northvolt har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, uppger konkursförvaltaren Mikael Kubu för Ekot.

Ljusdriven motor ryms i ett hårstrå
24 sep 2025 10:19 - Per Henricsson
Ljusdriven motor ryms i ett hårstrå

Forskare vid Göteborgs universitet har konstruerat mikromekaniska kugghjul som drivs med ljus. Det öppnar för historiens minsta motorer som ryms inuti ett hårstrå.

LXI-produkter för mikrovågsswitchning
24 sep 2025 10:08 - Per Henricsson
LXI-produkter för mikrovågsswitchning

Pickering Interfaces breddar sitt utbud av standardprodukter med fem LXI-baserade mikrovågsswitchar. De passar för allt från test av halvledare och radar till kommunikation, fordons- och medicinteknik.

Pickering: Bygg framtidssäkra och flexibla testsystem
24 sep 2025 08:40 - Steven Edwards, Pickering Interfaces
Pickering: Bygg framtidssäkra och flexibla testsystem

Den som vill bygga anpassningsbara och skalbara ATE-system kan med fördel använda en öppen arkitektur i kombination med standardprodukter (COTS). Det resulterar i kostnadseffektiva och robusta testsystem som inte bara uppfyller dagens krav utan också underlättar framtida modifieringar och uppdateringar – samt support under många år.

Ny kampanj: Elektroniken bakom allt
23 sep 2025 15:06 - Per Henricsson
Ny kampanj: Elektroniken bakom allt

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem håller efter tio år på att runda av. För att skapa något bestående, förutom alla genomförda projekt, vill programmet lyfta fram den svenska elektronikindustrin med en ny webbsida döpt till ”Elektroniken bakom allt”.

Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg
23 sep 2025 11:00 - Jan Tångring
Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg

Konfigurationsverktyget Graphical MCU Configurator från nederländska Embedd låter dig konfigurera anslutningar och göra andra inställningar för inte mindre än 1400 styrkretsfamiljer från tillverkare som Renesas, ST, NXP och TI.

Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer
23 sep 2025 10:37 - Per Henricsson
Open AI byter aktier mot Nvidia-processorer

Nvidia ska investera upp till 100 miljarder dollar i OpenAI. Lejonparten av pengarna ska användas för att köpa AI-kretsar från Nvidia.

