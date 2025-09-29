2000 kineser bygger CATL:s spanska cellfabrik

Kinesiska CATL kommer att rotera 2000 kinesiska arbetare till Spanien för att hjälpa till att bygga Stellantis cellfabrik där. Det berättar den brittiska affärstidningen Financial Times – och varnar EU för att bli beroende av kinesisk batteriteknik.

Enligt FT är antalet – 2000 – utan motstycke bland kinesiska industriprojekt i Europas största ekonomier.

Tidningen sätter de kinesiska arbetarna i Spanien i ett negativt ljus. FT föreslår att arrangemanget är en del i en medveten strategi från Kina att göra europeisk bilindustri beroende av Kina. Att använda kinesiska arbetare kan vara ett sätt att minska risken att industrihemligheter sprids.

Samtidigt noterar FT att CATL rekryterar och utbildar lokal arbetskraft för att driva den spanska fabriken när den väl är byggd, liksom CATL gjorde till den fabrik som företaget driver i Tyskland sedan 2022. Mindre än tio procent av personalen i den spanska fabriken ska vara kinesisk på sikt, enligt CATL.

Fabriken har politiskt stöd i Spanien, även från oppositionen. FT citerar röster som säger att Spaniens bilindustri inte har något val och att fabriken tvärtom säkrar en framtid för regionens motorindustri.

– Vi måste vara pragmatiska och inte titta på färgen på investeringen, för i slutändan behöver vi framtid här. Jag vill vara optimist och tro att vi inte slutar som automater styrda av den kinesiska staten, säger Luís Bertol, borgmästare i Figueruelas.

Andra röster i FT säger att fabriken inte ger något alls till Spanien.

Enligt FT innebär CATL:s batteriprojekt i Spanien att landet blir en av Kinas närmaste allierade i Västeuropa. CATL finns på det amerikanska krigsdepartementets lista över företag som misstänks ha kopplingar till Kinas militär.

FT noterar att USA:s finansminister Scott Bessent ska ha varnat Madrid tidigare i år att ett närmare samarbete med Kina ”är som att skära halsen av sig själv”.

Produktionen i Spanien ska starta i slutet av 2026.

FT noterar att även kinesiska Envision AESC och Gotion bygger battericellsfabriker i EU. Elektroniktidningen kan addera Eve och BYD till listan. Farasis och Svolt har haft planer men lagt dem på is.