Konflikt: Teslas butiker får smutsiga entréer

Ellis tvätterier kommer att sluta leverera tvätt av mattor till Teslas svenska verkstäder och butiker. Det är första steget i en upptrappning av konflikten mellan den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk och svensk arbetsrätt.

IF Metall involverar nu Ellis 24 arbetsplatser i Sverige i konflikten med amerikanska Teslas svenska dotterbolag TM Sweden

– Tanken är att försvåra Teslas verksamhet, vi vet att en blockad av ett tvätteri inte kommer att välta företaget, men det är en del i en större kontext, säger Simon Petterson, avtalssekreterare på IF Metall till tidningen Elektrikern.

Sedan snart två år vägrar den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk att låta sitt svenska bolag TM Sweden att teckna kollektivavtal med sina anställda – i strid med hundraåriga svenska arbetsrättsliga principer.

Tvättblockaden inleds den 3 oktober.

Åtgärden är den första som IF Metall själv inför sedan våren 2024. Den kommer att följas av fler.

Tidigare under hösten gav Medlingsinstitutet upp sina förlikningsansträngningar.