Sverige ansluter sig till uppropet om Chips Act 2.0

Samtliga EU:s 27 medlemsländer har nu ställt sig bakom den nederländska regeringens initiativ till en ny europeisk halvledarstrategi – ett ”Chips Act 2.0”. I våras lanserade Nederländerna tillsammans med åtta andra länder den så kallade Semicon Coalition, och idag undertecknade näringsminister Ebba Busch deklarationen för Sveriges räkning i Bryssel.

Uppropet betonar att EU måste uppdatera den nuvarande Chips Act, som antogs 2023 med målet att nå 20 procents andel av den globala halvledarmarknaden till år 2030. Enligt Europeiska revisionsrätten är målet orealistiskt – med nuvarande takt väntas Europa snarare landa under 12 procent.

Därför krävs det enligt koalitionen en mer fokuserad strategi där EU identifierar och stärker sina nyckelpositioner i värdekedjan: forskning, material, konstruktion, utrustning, tillverkning och viktiga slutanvändningar.

Deklarationen lyfter fem prioriteringar: att bygga starka partnerskap mellan industri, akademi och uppstartsföretag, samordna nationell och europeisk finansiering, stärka kompetensförsörjningen, säkerställa hållbar produktion samt utveckla internationella samarbeten med likasinnade länder.

Gruppen vill också se en separat EU-budget för halvledare liksom snabbare tillståndsprocesser och enklare finansieringsregler.

Från svenkt håll har branschorganisationen Svensk Elektronik varit pådrivande att Sverige skulle gå med och har också själva signerat deklarationen.

Branschorganisationen Semi och över 50 bolag – däribland Nvidia, ASML, ST Microelectronics och Infineon har skrivit under deklarationen.

För svensk del innebär undertecknandet att regeringen för första gången aktivt ställer sig bakom frågan om en starkare europeisk halvledarindustri.