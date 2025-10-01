IVA-rapport: Outnyttjad potential i svensk halvledarforskning

Vi ligger långt fram inom områden som rymdteknik och autonoma fordon men har en outnyttjad potential i starka vetenskapliga områden som medicinteknik, syntetisk biologi, halvledare samt VR/AR. Detta enlígt en rapport från IVA som tagits fram som ett svar på den uppmärksammade Draghi-rapporten från i fjol om Europas konkurrenskraft.

– Sverige har stark forskning, men vi har svårare att omvandla den till nya tekniska lösningar och innovationer. För att behålla vår konkurrenskraft behöver vi satsa mer strategiskt, utnyttja vår potential bättre och bryta den nedåtgående trenden inom för Sverige traditionella styrkeområden, säger IVA:s vd Sylvia Schwaag Serger i ett pressmeddelande.

För ett år sedan hävdade Draghi-rapporten att EU halkar efter USA och Kina inom produktivitet och innovation. Nu presenterar IVA en analys som kartlagt Sveriges position inom 48 strategiskt viktiga tekniker som enligt organisationen är avgörande för vårt framtida välstånd, ekonomisk motståndskraft och nationell säkerhet.

Sverige är först ut av EU:s medlemsländer med en fördjupad analys efter Draghi-rapporten.

”Mapping Sweden's Competitiveness and Investment Priorities in Key Strategic Technologies” är framtagen av den europeiska tankesmedjan Ceps, som bidrog med ett liknande underlag till Mario Draghis rapport om EU:s konkurrenskraft.

Rapporten bygger på data från publikationer, patent och riskkapitalinvesteringar mellan 2010 och 2025. Resultatet visar en blandad bild: Sverige uppvisar globalt ledarskap inom områden som rymdteknik, autonoma fordon, batterier och framdrivningsteknik, men tappar mark inom life science, robotik och smarta elnät.

Rapporten pekar också på att Sverige har outnyttjad potential i starka vetenskapliga områden som medicinteknik, syntetisk biologi, halvledare samt VR/AR. Analysen visar att vi är vetenskapligt starka i dessa områden, men att de inte utnyttjas tillräckligt för att stärka teknologiskt ledarskap.

Ladda ner rapporten här (länk).