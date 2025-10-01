Robotprogrammerare får generativ AI-assistans

En generativ AI-assistent ska hjälpa ABB:s kunder att ta sina ABB-robotar i drift. Assistenten är en ny funktion i ABB Robotics programmeringsverktyg Robotstudio.

Assistenten ska kompensera för industrins brist på specialistkunskaper inom robotprogrammering. På det här viset ska även småföretag och företag utanför traditionell tillverkning kunna robotisera.

– Genom att införa en generativ AI-assistent får vi bättre möjlighet att nå ut till mindre erfarna användare, och vi hjälper experter att lösa tekniska utmaningar snabbare, skriver ABB i ett pressmeddelande.

Assistenten guidar användaren steg för steg i realtid. Den tolkar mänskligt språk och använder ABB:s eget kunskapsbibliotek för att hitta svar på frågor och tekniska utmaningar.

ABB ser assistenten som ett första steg mot en ny generation flexibla robotar som planerar och utförar arbetsmoment självständigt med hjälp av generativ AI.

Generativ AI är ett samlingsnamn på AI som genererar information – i detta fall text och tal – snarare än exempelvis analyserar befintliga data, som ett AI-program som talar om vad som syns i bild.

Robotstudio är enligt ABB världens mest använda robotprogrammerings- och simuleringsverktyg.