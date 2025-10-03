Google köper Chalmers kvantbolag

Google Quantum AI har förvärvat Atlantic Quantum som grundades av forskare från både Chalmers och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Företaget har sedan starten haft verksamhet i både Göteborg och Cambridge, USA.

Atlantic Quantum utvecklar nästa generations kvantdatorer baserade på fluxonium-qubits – en teknik som ger lägre felmarginaler och bättre skalbarhet än dagens system.

– Atlantic Quantum är ett lysande exempel på hur excellent forskning från Chalmers kan omsättas till banbrytande teknologi med global påverkan. För att klara de globala utmaningar vi står inför måste vi bli bättre på att omsätta banbrytande forskning till produkter som gör nytta ute i världen. Atlantic Quantum är ett bevis på att Chalmers kan ta deeptech från labb till marknad samt att Göteborg är en plats där framtidens teknik föds, säger Pontus Ottosson som är vd för Chalmers Ventures, i ett pressmeddelande.

Chalmers Ventures var en tidig investerare i bolaget och har nu sålt sin del.

Google Quantum AI grundades 2012 med uppdraget att bygga kvantdatorer för problem som annars är olösbara. Bolagets senaste chip, som lanserats i år, är Willow. Den kan göra ett standardtest för kvantdatorer på mindre än fem minuter. Samma uppgift skulle ta dagens snabbaste superdator 10²⁵ år, mycket längre än vad universum existerat.