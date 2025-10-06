Kinesiska Oppo satsar på Norden

Det har länge gått att köpa Oppos mobiler och andra produkter i Sverige men från och med nu finns företaget officiellt representerat här. Starten sker i samband med lanseringen av den nya familjen Reno14.

Oppo grundades år 2004 och är en privatägd kinesisk tillverkare av mobiler och andra konsumentprodukter men också samt moderbolag till mobiltillverkaren OnePlus.

Företaget planerar att introducera hela sitt sortiment av smartphones och IoT-produkter på den nordiska marknaden med den långsiktiga visionen om att bli den tredje största aktören.

Den första Oppomobilen kom 2008 och kallades Smiley Face. Idag har företaget ett stort utbud av smarta produkter inklusive serier som Find och Reno.

Företaget har också ett eget operativsystem kallat ColorOS och andra digitala tjänster. Oppo finns i över 70 länder och regioner inklusive Finland, Sverige, Norge, och Danmark. Bolaget har över 40 000 anställda.