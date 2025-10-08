En heldag med NI:s ekosystem

Den 21 oktober är det dags för Test & Measurement Tech Days, det som tidigare var Reconnect, och arrangeras av distributören CN Rood. Eftermiddagen och kvällen kan ses som en hårdbantad version av NI Connect, amerikanska NI:s användarkonferens i Texas.

Upplägget för Test & Measurement TechDays liknar i mångt och mycket det som NI Days en gång i tiden var men i betydligt mindre format och med bara ett spår. Det blir presentationer av den senaste versionen av Labview och andra NI-produkter plus presentationer från samarbetspartnern Novator.

Dessutom finns en mindre utställning.

Test & Measurement Tech Days turnerar runt i Norden, Belgien och Nederländerna för att landa i Stockholm (Arlandastad) den 21 oktober. Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).