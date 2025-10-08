Softbank köper ABB:s robotar

Japanska Softbank, som bland annat kontrollerar brittiska Arm, köper robotdivisionen av ABB. Det svensk-schweiziska bolaget var på väg att börsnotera verksamheten men får istället 50 miljarder på ett bräde.

ABB Robotics har cirka 7 000 medarbetare och intäkter på 2,3 miljarder dollar i fjol. Det motsvarade cirka 7 procent av ABB-koncernens intäkter.

Verksamheten kring industrirobotar har rötterna i Västerås men det finns sedan länge omfattande utveckling och tillverkning även i Kina.

Motivet till affären för Softbank är att gifta ihop artificiell intelligens med robotar för att göra dem bättre.

Softbank betalar 5,375 miljarder dollar och affären förväntas vara slutföras i mitten eller slutet av 2026 och kräver sedvanliga för myndighetsgodkännanden.