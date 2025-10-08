JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Deepmind vill rätta alla buggar automatiskt

Deepmind vill rätta alla buggar automatiskt

I Deepminds forskningslabb byggs en automat som kommer att rensa bort alla sårbarheter från all källkod. Det är alla fall forskarnas förhoppning.

Beviset så här långt är 72 stycken sårbarheter som verktyget – Codemender – korrigerat i olika öppen källkodsprojekt under de senaste sex månaderna.

Forskarna på Deepmind granskar alla rättelser noggrannt innan de skickas vidare som buggfixar. Och använder sedan återkopplingen från projektens förvaltare för att finslipa Codemender. 

Och när Codemender en dag är färdigslipad?

– Vi hoppas kunna släppa CodeMender som ett verktyg som kan användas av alla mjukvaruutvecklare för att hålla sina kodbaser säkra, säger Deepmind i en bloggpostning.

Deepmind har redan gjort sig ett namn inom området AI-baserad cybersäkerhet.  I november förra året hittade Codemenders föregångare Big Sleep på egen hand en sårbarhet i mjukvaran SQLite. 

Buggjägare har länge haft LLM-baserade verktyg vid sin sida. Men SQLite-buggen räknas som den första sårbarhet som AI hittat på egen hand. 

Det finns idag flera Big Sleep-liknande verktyg  på marknaden. Elektroniktidningen rapporterade i måndags att en utvecklare vid namn Joshua Rogers just nu översvämmar öppenkodsprojekt med buggar han hittat med hjälp av sådana verktyg. 

I augusti rapporterade Deepmind att Big Sleep själv samlat ihop till 20 alldeles egna buggrapporter,

Genom att ta hjälp av stora språkmodeller, LLM:er, förstår Big Sleep-verktygen källkodens syfte. Därmed kan de se fel som klassiska kodanalysatorer inte kan se. 

Big Sleeps efterföljare Codemender har fått ytterligare en uppgift: att inte bara hitta felaktig kod, utan att dessutom försöka ersätta den med kod som fungerar.

Codemender anropar inte bara flera olika LLM:er utan dessutom flera olika klassiska kodverktyg. Där finns en c-kodsgenerator, statiska analysatorer, dynamiska analysatorer, logiska bevisförare, fuzzingverktyg, differentiella testare, debuggers, källkodsbrowsers med mera.

En station generar kod, en annan tar emot koden och granskar den kritiskt, en annan provkör och jämför utfallet för den nya och gamla koden, en annan gör så kallade regressionstest för att se att rättelsen inte introducerar ett fel nån annanstans. Och så vidare. 

Codemender försöker gräva sig vidare tills den hittar rotorsaken till en bugg. Hamnar den i en återvändsgränd, så börjar den om.

 Det liknar lite grand en tomtarnas verkstad. Olika arbetsstationer passar runt ett arbesstycke mellan sig och till slut tillsammans lyckas de mejsla fram en fungerande kodrättelse. Efter evenuellt flera misslyckade försök får buggrättninen till slut en ok-stämpel.

Som passas vidare till en mänsklig granskare. Codemender är inte ”agent” som på egen hand rättar fel eller ens rapporterar fel. Det finns människor i loopen.

Deepmind är redan inne på nästa steg för AI efter att den klarar att rätta existerande buggar. Nämligen proaktiva förbättringar. 

Så bli inte förvånad som maintainer om Codemender kontaktar dig och föreslår att du ska ”korrigera” fullt fungerande kod.

Deepmind förespråkar exempelvis att du adderar extra C-kod som dynamiskt verifierar att index håller sig inom sina gränser.  Sådana tester oskadliggör i ett  svep bort massor av buggar som kan uppstå i det riskabla programspråket C. 

Deepmind ägs av Google och leds av LLM-pionjären Dennis Hassabis. Han är känd för ett AI-program som blev världsmästare i brädspelet go, och för ett AI-program som förutsäger hur proteiner veckar sig – det gav honom nobelpriset i kemi förra året.

Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q
08 okt 2025 11:45 - Jan Tångring
Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q

Amerikanska chipjätten Qualcomm köper italienska Arduino – populär sedan två decennier bland elektronikhobbyister för sina utvecklingskort baserade på öppen hårdvara, och för sina enkla utvecklingsverktyg.

Softbank köper ABB:s robotar
08 okt 2025 08:12 - Per Henricsson
Softbank köper ABB:s robotar

Japanska Softbank, som bland annat kontrollerar brittiska Arm, köper robotdivisionen av ABB. Det svensk-schweiziska bolaget var på väg att börsnotera verksamheten men får istället 50 miljarder på ett bräde.

En heldag med NI:s ekosystem
08 okt 2025 08:00 - Per Henricsson
En heldag med NI:s ekosystem

Den 21 oktober är det dags för Test & Measurement Tech Days, det som tidigare var Reconnect och arrangeras av distributören CN Rood. Eftermiddagen och kvällen kan ses som en hårdbantad version av NI Connect, amerikanska NI:s användarkonferens i Texas.

07 okt 2025 12:48 - Jan Tångring
JAN TÅNGRING: AI är en finfin felfinnare – vad händer nu?

JAN TÅNGRING:
AI är finfin felfinnare
– vad händer nu? 
Elektroniktidningens nyhet att AI hittat 50 buggar i filbiblioteket cURL är stor inom både AI och programmering. Det är en milstolpe i mötet mellan de två.

Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar
07 okt 2025 16:04 - Jan Tångring
Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar

Polska Grinn flaggar för att det utvecklat SOM-moduler på taiwaneiska Mediateks AI-Arm-processorer. De ska vara väl lämpade för Edge AI-tillämpningar.

Svenskt natriumbatteri för militären
07 okt 2025 08:09 - Per Henricsson
Svenskt natriumbatteri för militären

Uppstartbolaget Altris och försvarsföretaget Oscilion ska ta fram ett natriumbatteri för militära tillämpningar. Företagen trycker på att batteriet tillverkas av material som hämtas från närområdet.

Vestberg får lämna Verizon
07 okt 2025 07:09 - Per Henricsson
Vestberg får lämna Verizon

Efter åtta år lämnar Hans Vestberg med omedelbar verkan både vd- och ordförandeposten på den amerikanska mobiloperatören Verizon. Den tidigare Ericssonchefen ersätts av Dan Schulman, tidigare vd på Paypal, och av Mark Bertolini, som tar klubban.

Open AI säkrar AI-kraft från AMD
07 okt 2025 07:06 - Per Henricsson
Open AI säkrar AI-kraft från AMD

Amerikanska AI-jätten Open AI (OpenAI) slöt nyligen ett avtal med Nvidia värt 100 miljarder dollar för att säkra leveranser av AI-processorer. Nu har företaget tecknat ett liknande avtal med AMD. Det kan sluta med att Open AI kommer att äga upp till tio procent av AMD.

Revansch: AI hittade 50 buggar i öppen källkod
06 okt 2025 12:52 - Jan Tångring

Med hjälp av verktyg baserade på generativ AI  har en utvecklare vid namn Joshua Rogers pekat ut inte mindre än 50 svagheter i ett av världens mest spridda öppenkodsprojekt, Curl. Den svenska förvaltaren av Curl har just ondgjort sig över värdelösa AI-genererade felrapporter men den här gången tappar han tvärtom hakan inför AI:s förmåga.

Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil
06 okt 2025 09:34 - Per Henricsson
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion
06 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion

Svenska Tobii och fransk-italienska ST Microelectronics har fått ett sensorsystem i volymproduktion hos en europeisk tillverkare av premiumbilar. Det övervakar närvaro och aktivitet i bilens kupé.

Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar
06 okt 2025 07:49 - Per Henricsson
Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar

Den 21 oktober arrangeras Photonics & Electronics 4 Defence, en heldag om försvarsrelaterad fotonik och elektronik. Ambitionen är att ge en inblick i så kallad dual-use gentemot försvarsindustrin och vad det finns för möjligheter till samarbeten.

Kinesiska Oppo satsar på Norden
06 okt 2025 07:44 - Per Henricsson
Kinesiska Oppo satsar på Norden

Det har länge gått att köpa Oppos mobiler och andra produkter i Sverige men från och med nu finns företaget officiellt representerat här. Starten sker i samband med lanseringen av den nya familjen Reno14.

Google köper Chalmers kvantbolag
03 okt 2025 13:16 - Per Henricsson
Google köper Chalmers kvantbolag

Google Quantum AI har förvärvat Atlantic Quantum som grundades av forskare från både Chalmers och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Företaget har sedan starten haft verksamhet i Göteborg och Cambridge, USA.

Europa får strategisk processor
03 okt 2025 10:13 - Jan Tångring
Europa får strategisk processor

… eller vad man ska kalla en processor med geopolitiska ambitioner, som Athena 1 uttryckligen har. Franska Si Pearl gör ytterligare en insats för europeiskt halvledaroberoende genom att lansera en egen processor för försvar, rymd och kritisk infrastruktur.

Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock
03 okt 2025 10:00 - Per Henricsson
Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock

Brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar var två av bristerna i norska Easee laddboxar Home och Charge. Dock var de inte så allvarliga att de behöver åtgärdas i redan installerade enheter. Nu avslutas tillsynsärendet och Easee behöver inte längre lämna årliga rapporter.

EK Power blir Power&d
03 okt 2025 09:59 - Per Henricsson

EK Power Solutions och Cumatix går samman under det nya namnet Power&d. Bolaget ingår i Addtechgruppen och sysslar bland annat med skräddarsydda kraftlösningar.

FORSKNING: 2D-material kan ge tio gånger snålare MRAM
03 okt 2025 08:26 - Elektroniktidningen / Chalmers
FORSKNING: 2D-material kan ge tio gånger snålare MRAM

Ett och samma 2D-material, CFGT, kan uppvisa både ferro- och antiferromagnetism. Det har en forskningsgrupp på Chalmers upptäckt vilket kan leda till MRAM med en tiondel av energiförbrukningen jämfört med dagens MRAM.

Qualcomm utropar sig som segrare över Arm
02 okt 2025 08:44 - Per Henricsson
Qualcomm utropar sig som segrare över Arm

Den amerikanska halvledarjätten Qualcomm hävdar fullständig seger i rättsprocessen som Arm inledde 2022, sedan en amerikansk distriktsdomstol avvisat brittiska Arms krav på att ta upp fallet igen. Det rör licensvillkor kring Arms arkitektur.

