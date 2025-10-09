Note bygger ny fabrik i Finland

Kontraktstillverkaren Note ska bygga en ny och större produktionsanläggning i Hyvinkää, Finland. Anläggningen sex mil norr om Helsingfors ersätter den nuvarande fabriken och ska stå klar för inflyttning under andra halvåret 2026.

Den nya fabriken, som liksom den nuvarande kommer att hyras, är specialanpassad för elektroniktillverkning.

– Den nya, moderna anläggningen gör det möjligt för oss att möta den ökande efterfrågan, öka produktionskapaciteten och fortsätta leverera hög kvalitet med ännu större effektivitet, säger platschefen Tommi Kiviranta i ett pressmeddelande.

Note har verksamhet i bland annat Sverige, Finland, Estland, England, Kina och Bulgarien.