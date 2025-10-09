Axis köper svenskt drönarskydd

Nätverkskameraföretaget Axis har under sommaren förvärvat svenska Skysense, skriver Security Worldmarket. Det stockholmsbaserade företaget utvecklar system som kan upptäcka och spåra drönare men också piloterna.

Skysense spårar genom att avlyssna radiotrafiken mellan pilot och drönare, ofta i kombination med att en kamera fångar drönaren på bild.

– Drönare har blivit ett verktyg som brottslingar och terrorister fått upp ögonen för. Våra system används idag både för att skydda offentliga fastigheter och hem som ägs av företagsledare och andra familjer som riskerar att utsättas för utpressning eller kidnappning, sade Robby de Candido till Elektroniktidningen år 2023.

Han grundade Skysense tillsammans med teknikchefen Magnus Lundmark år 2015. Båda har en bakgrund från Ericsson. Hösten 2023 kunde företaget leverera sina första enheter som nu finns installerade hos några högprofilerade kunder.

De flesta är sekretessbelagda men han berättar att en Skysense-anläggning finns i Djursholm, norr Stockholm. Affärsidén är att låta hushållen i villasamhället, som är känt för sina många välbeställda invånare, teckna sig för ett abonnemang på drönarspårning. När tjänsten är färdigutvecklad är tanken att den kopplas till larmcentraler och att den nya tjänsten kan bli en del av bostädernas skalskydd.

Kriminalvården är också en kundkategori som Skysense siktar in sig på. En leverans har gjorts till en anstalt någonstans i Europa.

– Vi ser en ökad efterfrågan på övervakning i luftrummet och Skysense antidrönarteknologi passar bra tillsammans med vårt övriga produktutbud, säger Björn Hallerborn på Axis till Security Worldmarket.

Elektroniktidningen hade en längre artikel om Skysense sommaren 2023 (länk).