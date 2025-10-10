America First för AI-chip

Den amerikanska senaten röstade sent igår – inom ramen för ett försvarsbeslut – som gör att bolag som Nvidia och AMD måste prioritera amerikanska kunder, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Representanthuset röstade igenom sin version av försvarsbeslutet i september utan att ha haft med motsvarande skrivelse. Nu är det upp till lagstiftarna i båda kammare att förhandla fram ett slutligt paket.

Branschen har försökt stoppa beslutet med argumentet att det hämmar både konkurrens och innovationsförmåga.

Så sent som i början av augusti förhandlade både Nvidia och AMD fram en uppgörelse med administrationen som gör det möjligt att exportera AI-kretsar till Kina i utbyte mot en ”skatt” på 15 procent av värdet.