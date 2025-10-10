Meta satsar på Risc V-uppstickare för AI-beräkningar

IT-jätten Meta köper den amerikanska chiputvecklaren Rivos, som har tagit fram en Cuda-kompatibel Risc V-baserad processor för AI-inlärning och -inferens.

Marknaden för AI-processorer domineras av Nvidia, vars orderbok växer i synk med AI-bubblan. En viktig försvarsmur mot konkurrenter är de investeringar användarna gjort i Nvidias mjukvaruplattform Cuda.

Rivos Cuda-stöd kan innebära att Meta kan återanvända sin befintliga Cuda-mjukvara från Nvidia-plattformen utan större modifieringar. ”Recompile, not redesign”, lyder Rivos slogan.

Men exakt hur Rivos uppnår kompatibiliteten är oklart, enligt The Next Platform. Det finns en risk att Nvidia stämmer Rivos för intrång i immateriella rättigheter. Med Metas ekonomiska muskler har Rivos nu dock betydligt större chans att klara en sådan konflikt.

– Vi vet inte vilken metod Rivos använde för sin ”Cuda-kompatibla mjukvarustack”, men den här typen av emulering är en känslig fråga – och kan mycket väl bli en juridisk sådan, skriver Timothy Prickett Morgan på The Next Platform (TNP).

Läs mer om Rivos arkitektur på TNP.

Meta är redan kund till Rivos genom tidigare försök att bygga en egen Risc V-baserad AI-processor. En av dessa arkitekturer ska ha minskat Metas kostnader för AI-beräkningar med 44 procent, enligt företaget.

Rivos grundades 2021 i Santa Clara av Intels nuvarande vd Lip-Bu Tan tillsammans med ett antal Apple- och PA Semi-veteraner. Den första processorn är en 64-bitars Risc V-kärna på 3,1 GHz.

Rivos har värderats till två miljarder dollar, enligt nyhetsbyrån Reuters.