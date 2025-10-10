JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Meta satsar på Risc V-uppstickare för AI-beräkningar

Meta satsar på Risc V-uppstickare för AI-beräkningar

IT-jätten Meta köper den amerikanska chiputvecklaren Rivos, som har tagit fram en Cuda-kompatibel Risc V-baserad processor för AI-inlärning och -inferens.

Marknaden för AI-processorer domineras av Nvidia, vars orderbok växer i synk med AI-bubblan. En viktig försvarsmur mot konkurrenter är de investeringar användarna gjort i Nvidias mjukvaruplattform Cuda.

Rivos Cuda-stöd kan innebära att Meta kan återanvända sin befintliga Cuda-mjukvara från Nvidia-plattformen utan större modifieringar. ”Recompile, not redesign”, lyder Rivos slogan.

Men exakt hur Rivos uppnår kompatibiliteten är oklart, enligt The Next Platform. Det finns en risk att Nvidia stämmer Rivos för intrång i immateriella rättigheter. Med Metas ekonomiska muskler har Rivos nu dock betydligt större chans att klara en sådan konflikt.

– Vi vet inte vilken metod Rivos använde för sin ”Cuda-kompatibla mjukvarustack”, men den här typen av emulering är en känslig fråga – och kan mycket väl bli en juridisk sådan, skriver Timothy Prickett Morgan på The Next Platform (TNP).

Läs mer om Rivos arkitektur på TNP.

Meta är redan kund till Rivos genom tidigare försök att bygga en egen Risc V-baserad AI-processor. En av dessa arkitekturer ska ha minskat Metas kostnader för AI-beräkningar med 44 procent, enligt företaget.

Rivos grundades 2021 i Santa Clara av Intels nuvarande vd Lip-Bu Tan tillsammans med ett antal Apple- och PA Semi-veteraner. Den första processorn är en 64-bitars Risc V-kärna på 3,1 GHz.

Rivos har värderats till två miljarder dollar, enligt nyhetsbyrån Reuters.

v41 13/10 # puff advert TME (7)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Meta satsar på Risc V-uppstickare för AI-beräkningar
10 okt 2025 15:12 - Jan Tångring

IT-jätten Meta köper den amerikanska chiputvecklaren Rivos, som har tagit fram en Cuda-kompatibel Risc V-baserad processor för AI-inlärning och -inferens.

NyheterLäs mer...
America First för AI-chip
10 okt 2025 13:07 - Per Henricsson

Den amerikanska senaten röstade sent igår – inom ramen för ett försvarsbeslut – som gör att bolag som Nvidia och AMD måste prioritera amerikanska kunder, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. 

NyheterLäs mer...
Taiwanesiska cpu:er i Infineons Risc V-projekt
10 okt 2025 11:17 - Jan Tångring

Andes Risc V-cpu:er ska bli en del av Quintauris ekosystem. Först ut är 32-bitarskärnan Andescore.

ProduktLäs mer...
Sverige väljer Airbus för kriskommunikation
10 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Sverige väljer Airbus för kriskommunikation

I februari förra året beställde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett kärnnät (core network) för 5G från Ericsson. Nu tillkommer en plattform från franska Airbus som kan koppla upp terminaler mot både det föråldrade Tetranätet och 4G/5G-nätet, vilket öppnar för moderna blåljustjänster.

NyheterLäs mer...
Kontaktdon för extrema förhållanden
10 okt 2025 08:14 - Per Henricsson
Kontaktdon för extrema förhållanden

USB-C är på god väg att bli en global standard för överföring av data och ström, men för många tillämpningar krävs högre robusthet och driftsäkerhet än vad konsumentvarianten ger. Tyska ODU har en lösning som tål tuff miljö samtidigt som den försvårar för obehöriga.

ProduktLäs mer...
Axis köper svenskt drönarskydd
09 okt 2025 12:42 - Per Henricsson
Axis köper svenskt drönarskydd

Nätverkskameraföretaget Axis har under sommaren förvärvat svenska Skysense, skriver Security Worldmarket. Det stockholmsbaserade företaget utvecklar system som kan upptäcka och spåra drönare men också piloterna.

NyheterLäs mer...
Kraftfull batterisimulator för BMS-test
09 okt 2025 10:45 - Per Henricsson
Kraftfull batterisimulator för BMS-test

Engelska Pickering Interfaces har lanserat en ny generation PXI-baserade batterisimulatorer för test av batterihanteringssystem (BMS). De nya modellerna – 41-754 för PXI och 43-754 för PXIe – upptar en kortplats och finns med två eller fyra kanaler som kan leverera upp till 8 V och 5 A per kanal. Det är klart mer än tidigare modeller som klarade 300 mA.

ProduktLäs mer...
Snabba programmerare för flashminnen
09 okt 2025 09:30 - Per Henricsson
Snabba programmerare för flashminnen

XjExpress och XjExpress-FPGA är två programmerare för flashminnen från brittiska Xjtag. De klarar alla steg från utveckling och test till produktion.

ProduktLäs mer...
Note bygger ny fabrik i Finland
09 okt 2025 08:28 - Per Henricsson
Note bygger ny fabrik i Finland

Kontraktstillverkaren Note ska bygga en ny och större produktionsanläggning i Hyvinkää, Finland. Anläggningen sex mil norr om Helsingfors ersätter den nuvarande fabriken och ska stå klar för inflyttning under andra halvåret 2026.

NyheterLäs mer...
Deepmind vill rätta alla buggar automatiskt
08 okt 2025 15:26 - Jan Tångring

I Deepminds forskningslabb byggs en automat som kommer att rensa bort alla sårbarheter från all källkod. Det är alla fall forskarnas förhoppning.

NyheterLäs mer...
Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q
08 okt 2025 11:45 - Jan Tångring
Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q

Amerikanska chipjätten Qualcomm köper italienska Arduino – populär sedan två decennier bland elektronikhobbyister för sina utvecklingskort baserade på öppen hårdvara, och för sina enkla utvecklingsverktyg.

ProduktLäs mer...
Softbank köper ABB:s robotar
08 okt 2025 08:12 - Per Henricsson
Softbank köper ABB:s robotar

Japanska Softbank, som bland annat kontrollerar brittiska Arm, köper robotdivisionen av ABB. Det svensk-schweiziska bolaget var på väg att börsnotera verksamheten men får istället 50 miljarder på ett bräde.

NyheterLäs mer...
En heldag med NI:s ekosystem
08 okt 2025 08:00 - Per Henricsson
En heldag med NI:s ekosystem

Den 21 oktober är det dags för Test & Measurement Tech Days, det som tidigare var Reconnect och arrangeras av distributören CN Rood. Eftermiddagen och kvällen kan ses som en hårdbantad version av NI Connect, amerikanska NI:s användarkonferens i Texas.

NyheterLäs mer...
07 okt 2025 12:48 - Jan Tångring
JAN TÅNGRING: AI är en finfin felfinnare – vad händer nu?

JAN TÅNGRING:
AI är finfin felfinnare
– vad händer nu? 
Elektroniktidningens nyhet att AI hittat 50 buggar i filbiblioteket cURL är stor inom både AI och programmering. Det är en milstolpe i mötet mellan de två.

NyheterLäs mer...
Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar
07 okt 2025 16:04 - Jan Tångring
Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar

Polska Grinn flaggar för att det utvecklat SOM-moduler på taiwaneiska Mediateks AI-Arm-processorer. De ska vara väl lämpade för Edge AI-tillämpningar.

ProduktLäs mer...
Svenskt natriumbatteri för militären
07 okt 2025 08:09 - Per Henricsson
Svenskt natriumbatteri för militären

Uppstartbolaget Altris och försvarsföretaget Oscilion ska ta fram ett natriumbatteri för militära tillämpningar. Företagen trycker på att batteriet tillverkas av material som hämtas från närområdet.

NyheterLäs mer...
Vestberg får lämna Verizon
07 okt 2025 07:09 - Per Henricsson
Vestberg får lämna Verizon

Efter åtta år lämnar Hans Vestberg med omedelbar verkan både vd- och ordförandeposten på den amerikanska mobiloperatören Verizon. Den tidigare Ericssonchefen ersätts av Dan Schulman, tidigare vd på Paypal, och av Mark Bertolini, som tar klubban.

NyheterLäs mer...
Open AI säkrar AI-kraft från AMD
07 okt 2025 07:06 - Per Henricsson
Open AI säkrar AI-kraft från AMD

Amerikanska AI-jätten Open AI (OpenAI) slöt nyligen ett avtal med Nvidia värt 100 miljarder dollar för att säkra leveranser av AI-processorer. Nu har företaget tecknat ett liknande avtal med AMD. Det kan sluta med att Open AI kommer att äga upp till tio procent av AMD.

NyheterLäs mer...
Revansch: AI hittade 50 buggar i öppen källkod
06 okt 2025 12:52 - Jan Tångring

Med hjälp av verktyg baserade på generativ AI  har en utvecklare vid namn Joshua Rogers pekat ut inte mindre än 50 svagheter i ett av världens mest spridda öppenkodsprojekt, Curl. Den svenska förvaltaren av Curl har just ondgjort sig över värdelösa AI-genererade felrapporter men den här gången tappar han tvärtom hakan inför AI:s förmåga.

NyheterLäs mer...
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil
06 okt 2025 09:34 - Per Henricsson
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)