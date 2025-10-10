JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sverige väljer Airbus för kriskommunikation

I februari förra året beställde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett kärnnät (core network) för 5G från Ericsson. Nu tillkommer en plattform från franska Airbus som kan koppla upp terminaler mot både det föråldrade Tetranätet och 4G/5G-nätet, vilket öppnar för moderna blåljustjänster.

– Airbus kommer att leverera Agnet Tetra, en hybridlösning för uppdragskritisk kommunikation, samt tillhörande tjänster – teknisk support, utbildning och certifiering av enheter – som syftar till att möjliggöra en stegvis övergång från smalband till uppdragskritisk (MCX) 3GPP-bredband, skriver en talesperson hos Airbus till Elektroniktidningen.

Avtalet med Airbus ska ge en kontrollerad och stegvis övergång från dagens Tetrabaserade Rakelsystem till det som döpts till The Swedish Emergency Network, Swen, som är nästa generations digitala nätverk för verksamhetskritiska tjänster. 

Migrationslösningen har tre faser som ska ge en sömlös samverkan mellan befintliga Tetratjänster och nya funktioner över 4G/5G.

Tetranätet är över 20 år gammalt och används av bland annat polis, räddningstjänst och militären för framför allt röstsamtal. Men ökade krav på bredband som ger video, realtidsdata och förbättrad samverkan kräver nya lösningar. 

Redan i fjol blev det klart att MSB hade köpt ett kärnnät för 5G från Ericsson till Swen.

En längre artikel om det nya blåljusnätet finns här (länk).

Kontaktdon för extrema förhållanden
10 okt 2025 08:14 - Per Henricsson
Kontaktdon för extrema förhållanden

USB-C är på god väg att bli en global standard för överföring av data och ström, men för många tillämpningar krävs högre robusthet och driftsäkerhet än vad konsumentvarianten ger. Tyska ODU har en lösning som tål tuff miljö samtidigt som den försvårar för obehöriga.

Axis köper svenskt drönarskydd
09 okt 2025 12:42 - Per Henricsson
Axis köper svenskt drönarskydd

Nätverkskameraföretaget Axis har under sommaren förvärvat svenska Skysense, skriver Security Worldmarket. Det stockholmsbaserade företaget utvecklar system som kan upptäcka och spåra drönare men också piloterna.

Kraftfull batterisimulator för BMS-test
09 okt 2025 10:45 - Per Henricsson
Kraftfull batterisimulator för BMS-test

Engelska Pickering Interfaces har lanserat en ny generation PXI-baserade batterisimulatorer för test av batterihanteringssystem (BMS). De nya modellerna – 41-754 för PXI och 43-754 för PXIe – upptar en kortplats och finns med två eller fyra kanaler som kan leverera upp till 8 V och 5 A per kanal. Det är klart mer än tidigare modeller som klarade 300 mA.

Snabba programmerare för flashminnen
09 okt 2025 09:30 - Per Henricsson
Snabba programmerare för flashminnen

XjExpress och XjExpress-FPGA är två programmerare för flashminnen från brittiska Xjtag. De klarar alla steg från utveckling och test till produktion.

Note bygger ny fabrik i Finland
09 okt 2025 08:28 - Per Henricsson
Note bygger ny fabrik i Finland

Kontraktstillverkaren Note ska bygga en ny och större produktionsanläggning i Hyvinkää, Finland. Anläggningen sex mil norr om Helsingfors ersätter den nuvarande fabriken och ska stå klar för inflyttning under andra halvåret 2026.

Deepmind vill rätta alla buggar automatiskt
08 okt 2025 15:26 - Jan Tångring

I Deepminds forskningslabb byggs en automat som kommer att rensa bort alla sårbarheter från all källkod. Det är alla fall forskarnas förhoppning.

Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q
08 okt 2025 11:45 - Jan Tångring
Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q

Amerikanska chipjätten Qualcomm köper italienska Arduino – populär sedan två decennier bland elektronikhobbyister för sina utvecklingskort baserade på öppen hårdvara, och för sina enkla utvecklingsverktyg.

Softbank köper ABB:s robotar
08 okt 2025 08:12 - Per Henricsson
Softbank köper ABB:s robotar

Japanska Softbank, som bland annat kontrollerar brittiska Arm, köper robotdivisionen av ABB. Det svensk-schweiziska bolaget var på väg att börsnotera verksamheten men får istället 50 miljarder på ett bräde.

En heldag med NI:s ekosystem
08 okt 2025 08:00 - Per Henricsson
En heldag med NI:s ekosystem

Den 21 oktober är det dags för Test & Measurement Tech Days, det som tidigare var Reconnect och arrangeras av distributören CN Rood. Eftermiddagen och kvällen kan ses som en hårdbantad version av NI Connect, amerikanska NI:s användarkonferens i Texas.

07 okt 2025 12:48 - Jan Tångring
JAN TÅNGRING: AI är en finfin felfinnare – vad händer nu?

JAN TÅNGRING:
AI är finfin felfinnare
– vad händer nu? 
Elektroniktidningens nyhet att AI hittat 50 buggar i filbiblioteket cURL är stor inom både AI och programmering. Det är en milstolpe i mötet mellan de två.

Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar
07 okt 2025 16:04 - Jan Tångring
Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar

Polska Grinn flaggar för att det utvecklat SOM-moduler på taiwaneiska Mediateks AI-Arm-processorer. De ska vara väl lämpade för Edge AI-tillämpningar.

Svenskt natriumbatteri för militären
07 okt 2025 08:09 - Per Henricsson
Svenskt natriumbatteri för militären

Uppstartbolaget Altris och försvarsföretaget Oscilion ska ta fram ett natriumbatteri för militära tillämpningar. Företagen trycker på att batteriet tillverkas av material som hämtas från närområdet.

Vestberg får lämna Verizon
07 okt 2025 07:09 - Per Henricsson
Vestberg får lämna Verizon

Efter åtta år lämnar Hans Vestberg med omedelbar verkan både vd- och ordförandeposten på den amerikanska mobiloperatören Verizon. Den tidigare Ericssonchefen ersätts av Dan Schulman, tidigare vd på Paypal, och av Mark Bertolini, som tar klubban.

Open AI säkrar AI-kraft från AMD
07 okt 2025 07:06 - Per Henricsson
Open AI säkrar AI-kraft från AMD

Amerikanska AI-jätten Open AI (OpenAI) slöt nyligen ett avtal med Nvidia värt 100 miljarder dollar för att säkra leveranser av AI-processorer. Nu har företaget tecknat ett liknande avtal med AMD. Det kan sluta med att Open AI kommer att äga upp till tio procent av AMD.

Revansch: AI hittade 50 buggar i öppen källkod
06 okt 2025 12:52 - Jan Tångring

Med hjälp av verktyg baserade på generativ AI  har en utvecklare vid namn Joshua Rogers pekat ut inte mindre än 50 svagheter i ett av världens mest spridda öppenkodsprojekt, Curl. Den svenska förvaltaren av Curl har just ondgjort sig över värdelösa AI-genererade felrapporter men den här gången tappar han tvärtom hakan inför AI:s förmåga.

Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil
06 okt 2025 09:34 - Per Henricsson
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion
06 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion

Svenska Tobii och fransk-italienska ST Microelectronics har fått ett sensorsystem i volymproduktion hos en europeisk tillverkare av premiumbilar. Det övervakar närvaro och aktivitet i bilens kupé.

Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar
06 okt 2025 07:49 - Per Henricsson
Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar

Den 21 oktober arrangeras Photonics & Electronics 4 Defence, en heldag om försvarsrelaterad fotonik och elektronik. Ambitionen är att ge en inblick i så kallad dual-use gentemot försvarsindustrin och vad det finns för möjligheter till samarbeten.

Kinesiska Oppo satsar på Norden
06 okt 2025 07:44 - Per Henricsson
Kinesiska Oppo satsar på Norden

Det har länge gått att köpa Oppos mobiler och andra produkter i Sverige men från och med nu finns företaget officiellt representerat här. Starten sker i samband med lanseringen av den nya familjen Reno14.

