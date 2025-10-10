Sverige väljer Airbus för kriskommunikation

I februari förra året beställde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett kärnnät (core network) för 5G från Ericsson. Nu tillkommer en plattform från franska Airbus som kan koppla upp terminaler mot både det föråldrade Tetranätet och 4G/5G-nätet, vilket öppnar för moderna blåljustjänster.

– Airbus kommer att leverera Agnet Tetra, en hybridlösning för uppdragskritisk kommunikation, samt tillhörande tjänster – teknisk support, utbildning och certifiering av enheter – som syftar till att möjliggöra en stegvis övergång från smalband till uppdragskritisk (MCX) 3GPP-bredband, skriver en talesperson hos Airbus till Elektroniktidningen.

Avtalet med Airbus ska ge en kontrollerad och stegvis övergång från dagens Tetrabaserade Rakelsystem till det som döpts till The Swedish Emergency Network, Swen, som är nästa generations digitala nätverk för verksamhetskritiska tjänster.

Migrationslösningen har tre faser som ska ge en sömlös samverkan mellan befintliga Tetratjänster och nya funktioner över 4G/5G.

Tetranätet är över 20 år gammalt och används av bland annat polis, räddningstjänst och militären för framför allt röstsamtal. Men ökade krav på bredband som ger video, realtidsdata och förbättrad samverkan kräver nya lösningar.

Redan i fjol blev det klart att MSB hade köpt ett kärnnät för 5G från Ericsson till Swen.

En längre artikel om det nya blåljusnätet finns här (länk).