Nederländerna tar kontroll över Nexperia

Den nederländska regeringen har tagit kontroll över Nexperia som ägs av kinesiska Wingtech sedan 2019. Motivet är att hindra tekniköverföring som i förlängningen kan leda till att Europa förlorar tillgången till den.

I ett meddelande på det nederländska näringsdepartementets hemsida, som sedan publiceringen i söndags tagits bort och bara går att hitta i arkivet, står det:

Att åberopa lagen om varors tillgänglighet (Goods Availability Act) av ministern är mycket ovanligt. Endast på grund av den betydande omfattningen och den akuta karaktären hos bristerna i bolagsstyrningen på Nexperia har beslutet fattats att tillämpa lagen. Detta är en åtgärd som regeringen endast använder när det är absolut nödvändigt. Tillämpningen av lagen i detta fall syftar enbart till att förhindra brister i bolagsstyrningen hos det aktuella företaget och är inte riktad mot andra företag, sektorer eller länder. Parter har möjlighet att överklaga beslutet i domstol.

Beslutet påverkar inte verksamheten och inte heller de ekonomiska villkoren för Wingtech men enligt South China Morning Post stängs Wingtechs styrelseordförande Zhang Xuezheng av från Nexperia. Beslutet gäller ett år men går att överklaga i nederländsk domstol.

Wingtech hamnade på den amerikanska regeringens sanktionslista i fjol men om det har påverkat beslutet framgår inte av näringsdepartementets meddelande. I varje fall utökade den amerikanska administrationen nyligen sanktionerna till att även omfatta dotterbolag till svartlistade bolag.

Nexperia knoppades av från NXP år 2017 och omsatte cirka två miljarder dollar i fjol. Företaget utvecklar och tillverkar en myriad av små diskreta komponenter men också kraftkomponenter och analoga kretsar. I fjol blev det 110 miljoner stycken.

Produkterna finns i nästan alla typer av elektronik. En genomsnittlig bil innehåller exempelvis 400 till 500 Nexperiakretsar och en genomsnittlig mobiltelefon åtta stycken.