Kina svartlistar Techinsights

Det kanadensiska analysföretaget Techinsights, som bland annat plockar isär halvledarkomponenter, har svartlistats i Kina. Företaget kallas opålitligt och kinesiska företag är förbjudna att ha samröre med Techinsights.

Techinsights har fått stor uppmärksamhet för sina analyser av Huaweis kretsar och av kretsar tillverkade av det kinesiska foundryt SMIC. Bland annat har analyshuset visat att AI-processorer i Ascend-familjen från Huawei trots amerikanska sanktioner tillverkades hos TSMC och använder komponenter från SK Hynix och Samsung, något som kan leda till miljardböter för det taiwanesiska foundryt.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg, som tagit del av ett meddelande från det kinesiska handelsministeriet, förbjuds organisationer och individer i Kina ”att ingå transaktioner, samarbeten eller andra aktiviteter med de ovannämnda enheterna, särskilt att överföra data eller tillhandahålla känslig information till dessa företag.”

Huruvida det kommer att påverka Techinsights möjligheter att dissekera kinesiska kretsar är oklart. Företaget har inte kommenterat nyheten.