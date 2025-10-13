Europas första OOO-Risc V

EU:s flaggskeppsprojekt Eprocessor har provexemplar i 22 nm av en processor som enligt projektet är den första europeiska Risc V som klarar out-of-order-exekvering (OOO, OoO). Den är 4-wide, det vill säga kan utföra fyra instruktioner parallellt.

OOO innebär att cpu:n kastar om ordningen mellan instruktioner. Det kräver en stor apparat av bokföring att se till att programlogiken inte saboteras, bland annat eftersom cpu:n måste kunna återställa sig efter att ha chansat och exekverat instruktioner på vinst och förlust.

Det fanns kommersiella x86-processorer som var 4-wide OOO i slutet av nittiotalet. Arm nådde dit i början av tiotalet.

Eprocessorn är tillverkad i 22 nm. Den kör Linux och ska ha hög effektivitet och beräkningskraft för tillämpningar inom bland annat AI, fordon och högprestandaberäkningar.

Franska Cortus ansvarar för arkitektur, kisel och kapsling och kommenterar att processorn demonstrerar att Europa kan bygga konkurrenskraftiga processorer baserade på öppen källkod.

Cortus beskriver processorn som skalbar och med ett fokus på energisnålhet och säger att den öppnar för framtida generationer av europeiska Risc V-baserade system inom HPC, AI, IoT och fordonsindustrin.

Projektet finansieras via EuroHPC JU inom EU:s Chips Act, som syftar till att göra EU mer teknikoberoende. För att ta nästa steg krävs fortsatt finansiering, enligt Cortus.

Chalmers finns bland universitetsdeltagarna i projektet.