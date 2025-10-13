Stort behov av elektronikingenjörer men försämrat löneläge

Sveriges Ingenjörers årliga rapport om löner visar att elektronikindustrin har sett en viss nedgång i löneläge. Medellönen var 65 000 kronor i månaden för en civilingenjör och 57 500 kronor för en högskoleingenjör.

Löneläget inom de flesta branscherna har varit relativt stabilt mellan 2022 och 2024. Elektronikindustrin har sett en viss nedgång i löneläge: medellönen för elektronikbranschen var 65 000 kronor i månaden för civilingenjör och 57 500 kronor för högskoleingenjör.

Det relativa löneläget i elektronikindustrin har minskat med 2,4 enheter, från 100,5 år 2022 till 98,1 år 2024, skriver Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

2022 var det första året som uppgiften om vilken bransch medlemmarna är verksamma inom samlades in. Totalt har 84 900 personer svarat på den senaste löneenkäten.

En utmaning för elektronikbranschen är att attrahera och behålla rätt kompetens – ett problem som förväntas bestå under de kommande åren.

– Företag inom branschen betonar vikten av att utbilda fler ingenjörer inom nyckelområden samt att förenkla migrationsprocesser för att kunna behålla och dra nytta av internationell kompetens. För att kunna möta den stora efterfrågan på ingenjörskompetens inom branschen måste företagen vända den nedåtgående trenden i lönenivå, säger Johan Kreicbergs.

Enligt branschkartläggningar från Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik har elektronikindustrin i Sverige vuxit under perioden 2022–2024. Tillväxten har främst drivits av att elektronik spelar en nyckelroll i den gröna omställningen, särskilt inom energieffektivisering, elektrifiering och smarta system.