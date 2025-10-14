JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Broadcom och OpenAI gör AI-acceleratorer

Efter Nvidia och AMD är det nu Broadcoms tur att skriva ett mångmiljardkontrakt med OpenAI om AI-acceleratorer. I Broadcoms fall handlar det om kretsar som redan är under utveckling tillsammans med OpenAI och där företagets teknik för transportera data i serverhallarna blir en av delarna. Effektförbrukningen uppges landa på 10 GW om hela avtalet blir verklighet.

Samarbetet mellan OpenAI och Broacom har pågått i ett och ett halvt år men utan att det har bekräftats officiellt och kommer att ge OpenAI den första skräddarsydda AI-acceleratorn.

Precis som för Nvidia och AMD ska de första kretsarna levereras under andra halvåret nästa år. Broadcoms avtal sträcker sig till 2029. Däremot sägs inget om de ekonomiska villkoren.

OpenAI:s avtal med Nvidia är värt upp till 100 miljarder dollar. Det fungerar i princip så att Nvidia köper nytryckta aktier i OpenAI mot att företaget beställer AI-processorer för pengarna av Nvidia. Affären väntas resultera i en energiförbrukning på 10 GW.

OpenAI:s avtal med AMD om köp av AI-acceleratorer kan sluta med att OpenAI kommer att äga upp till tio procent av AMD. Energiförbrukningen kan landa på 6 GW.

14 okt 2025 07:49 - Per Henricsson

NyheterLäs mer...
PCI Express-switch i 3 nm
13 okt 2025 15:13 - Jan Tångring
PCI Express-switch i 3 nm

Microchip blev först att släppa en PCI Express Gen 6-switch tillverkad i 3 nm. Den ska ha dubbla bandbredden jämfört föregångaren, samt lägre latens och högre energieffektivitet.

ProduktLäs mer...
Stort behov av elektronikingenjörer men försämrat löneläge
13 okt 2025 15:14 - Per Henricsson

Sveriges Ingenjörers årliga rapport om löner visar att elektronikindustrin har sett en viss nedgång i löneläge. Medellönen var 65 000 kronor i månaden för en civilingenjör och 57 500 kronor för en högskoleingenjör.

NyheterLäs mer...
Kina svartlistar Techinsights
13 okt 2025 10:28 - Per Henricsson

Det kanadensiska analysföretaget Techinsights, som bland annat plockar isär halvledarkomponenter, har svartlistats i Kina. Företaget kallas opålitligt och kinesiska företag är förbjudna att ha samröre med Techinsights.

NyheterLäs mer...
Europas första OOO-Risc V
13 okt 2025 10:37 - Jan Tångring
Europas första OOO-Risc V

EU:s flaggskeppsprojekt Eprocessor har provexemplar i 22 nm av en  processor som enligt projektet är den första europeiska Risc V som klarar out-of-order-exekvering (OOO, OoO). Den är 4-wide, det vill säga kan utföra fyra instruktioner parallellt. 

NyheterLäs mer...
Nederländerna tar kontroll över Nexperia
13 okt 2025 09:22 - Per Henricsson
Nederländerna tar kontroll över Nexperia

Den nederländska regeringen har tagit kontroll över Nexperia som ägs av kinesiska Wingtech sedan 2019. Motivet är att hindra tekniköverföring som i förlängningen kan leda till att Europa förlorar tillgången till den.

NyheterLäs mer...
Meta satsar på Risc V-uppstickare för AI-beräkningar
10 okt 2025 15:12 - Jan Tångring

IT-jätten Meta köper den amerikanska chiputvecklaren Rivos, som har tagit fram en Cuda-kompatibel Risc V-baserad processor för AI-inlärning och -inferens.

NyheterLäs mer...
America First för AI-chip
10 okt 2025 13:07 - Per Henricsson

Den amerikanska senaten röstade sent igår – inom ramen för ett försvarsbeslut – som gör att bolag som Nvidia och AMD måste prioritera amerikanska kunder, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. 

NyheterLäs mer...
Taiwanesiska cpu:er i Infineons Risc V-projekt
10 okt 2025 11:17 - Jan Tångring

Andes Risc V-cpu:er ska bli en del av Quintauris ekosystem. Först ut är 32-bitarskärnan Andescore.

ProduktLäs mer...
Sverige väljer Airbus för kriskommunikation
10 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Sverige väljer Airbus för kriskommunikation

I februari förra året beställde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett kärnnät (core network) för 5G från Ericsson. Nu tillkommer en plattform från franska Airbus som kan koppla upp terminaler mot både det föråldrade Tetranätet och 4G/5G-nätet, vilket öppnar för moderna blåljustjänster.

NyheterLäs mer...
Kontaktdon för extrema förhållanden
10 okt 2025 08:14 - Per Henricsson
Kontaktdon för extrema förhållanden

USB-C är på god väg att bli en global standard för överföring av data och ström, men för många tillämpningar krävs högre robusthet och driftsäkerhet än vad konsumentvarianten ger. Tyska ODU har en lösning som tål tuff miljö samtidigt som den försvårar för obehöriga.

ProduktLäs mer...
Axis köper svenskt drönarskydd
09 okt 2025 12:42 - Per Henricsson
Axis köper svenskt drönarskydd

Nätverkskameraföretaget Axis har under sommaren förvärvat svenska Skysense, skriver Security Worldmarket. Det stockholmsbaserade företaget utvecklar system som kan upptäcka och spåra drönare men också piloterna.

NyheterLäs mer...
Kraftfull batterisimulator för BMS-test
09 okt 2025 10:45 - Per Henricsson
Kraftfull batterisimulator för BMS-test

Engelska Pickering Interfaces har lanserat en ny generation PXI-baserade batterisimulatorer för test av batterihanteringssystem (BMS). De nya modellerna – 41-754 för PXI och 43-754 för PXIe – upptar en kortplats och finns med två eller fyra kanaler som kan leverera upp till 8 V och 5 A per kanal. Det är klart mer än tidigare modeller som klarade 300 mA.

ProduktLäs mer...
Snabba programmerare för flashminnen
09 okt 2025 09:30 - Per Henricsson
Snabba programmerare för flashminnen

XjExpress och XjExpress-FPGA är två programmerare för flashminnen från brittiska Xjtag. De klarar alla steg från utveckling och test till produktion.

ProduktLäs mer...
Note bygger ny fabrik i Finland
09 okt 2025 08:28 - Per Henricsson
Note bygger ny fabrik i Finland

Kontraktstillverkaren Note ska bygga en ny och större produktionsanläggning i Hyvinkää, Finland. Anläggningen sex mil norr om Helsingfors ersätter den nuvarande fabriken och ska stå klar för inflyttning under andra halvåret 2026.

NyheterLäs mer...
Deepmind vill rätta alla buggar automatiskt
08 okt 2025 15:26 - Jan Tångring

I Deepminds forskningslabb byggs en automat som kommer att rensa bort alla sårbarheter från all källkod. Det är alla fall forskarnas förhoppning.

NyheterLäs mer...
Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q
08 okt 2025 11:45 - Jan Tångring
Qualcomm köper Arduino och lanserar Uno Q

Amerikanska chipjätten Qualcomm köper italienska Arduino – populär sedan två decennier bland elektronikhobbyister för sina utvecklingskort baserade på öppen hårdvara, och för sina enkla utvecklingsverktyg.

ProduktLäs mer...
Softbank köper ABB:s robotar
08 okt 2025 08:12 - Per Henricsson
Softbank köper ABB:s robotar

Japanska Softbank, som bland annat kontrollerar brittiska Arm, köper robotdivisionen av ABB. Det svensk-schweiziska bolaget var på väg att börsnotera verksamheten men får istället 50 miljarder på ett bräde.

NyheterLäs mer...
En heldag med NI:s ekosystem
08 okt 2025 08:00 - Per Henricsson
En heldag med NI:s ekosystem

Den 21 oktober är det dags för Test & Measurement Tech Days, det som tidigare var Reconnect och arrangeras av distributören CN Rood. Eftermiddagen och kvällen kan ses som en hårdbantad version av NI Connect, amerikanska NI:s användarkonferens i Texas.

NyheterLäs mer...
07 okt 2025 12:48 - Jan Tångring
JAN TÅNGRING: AI är en finfin felfinnare – vad händer nu?

JAN TÅNGRING:
AI är finfin felfinnare
– vad händer nu? 
Elektroniktidningens nyhet att AI hittat 50 buggar i filbiblioteket cURL är stor inom både AI och programmering. Det är en milstolpe i mötet mellan de två.

NyheterLäs mer...
