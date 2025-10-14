Broadcom och OpenAI gör AI-acceleratorer

Efter Nvidia och AMD är det nu Broadcoms tur att skriva ett mångmiljardkontrakt med OpenAI om AI-acceleratorer. I Broadcoms fall handlar det om kretsar som redan är under utveckling tillsammans med OpenAI och där företagets teknik för transportera data i serverhallarna blir en av delarna. Effektförbrukningen uppges landa på 10 GW om hela avtalet blir verklighet.

Samarbetet mellan OpenAI och Broacom har pågått i ett och ett halvt år men utan att det har bekräftats officiellt och kommer att ge OpenAI den första skräddarsydda AI-acceleratorn.

Precis som för Nvidia och AMD ska de första kretsarna levereras under andra halvåret nästa år. Broadcoms avtal sträcker sig till 2029. Däremot sägs inget om de ekonomiska villkoren.

OpenAI:s avtal med Nvidia är värt upp till 100 miljarder dollar. Det fungerar i princip så att Nvidia köper nytryckta aktier i OpenAI mot att företaget beställer AI-processorer för pengarna av Nvidia. Affären väntas resultera i en energiförbrukning på 10 GW.

OpenAI:s avtal med AMD om köp av AI-acceleratorer kan sluta med att OpenAI kommer att äga upp till tio procent av AMD. Energiförbrukningen kan landa på 6 GW.