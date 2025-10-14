ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg

I slutet av maj tog Nvidia beslutet att gå från 54 VDC till 800 VDC i matningen till serverracken för att lyfta effekten till korten och sänka förlusterna. En lång rad underleverantörer fanns med på tåget och nu ansluter sig även ABB.

AI-korten slukar som bekant allt mer effekt och dagens kraftmatning i serverracken har snart nått vägs ände. Nvidia har därför tillsammans med tillverkare av kraftkomponenter, kraftomvandlare och systemleverantörer tagit fram en arkitektur där man går direkt från 13,8 kV växelström till 800 V likström.

Den högre spänningen innebär att strömmen blir lägre om effekten hålls konstant. Nvidia räknar med att vikten på kopparledarna som distribuerar strömmen i racket minskar med 45 procent. Företaget förutspår också att förlusterna i omvandlingsstegen från nätet till serverkorten minskar med 5 procent.

Med 800 V likström i matningen kan serverracken leverera effekter på 1 MW. Dagens arkitektur med 54 V stannar på cirka 200 kW. Dessutom tar kraftmatningen mindre plats samtidigt som effektförlusterna i omvandlingen minskar, uppger Nvidia.

De första produkterna förväntas nå marknaden 2027

Nu ansluter sig ABB till den skara av systemleverantörer som arbetar på att förvekliga Nvidias planer. Där finns sedan tidigare Eaton, Schneider Electric och Vertiv.

ABB:s datacenterportfölj omfattar intelligenta kraftdistributionssystem, lösningar för reservkraft, digital övervakning och andra centrala tekniker som säkerställer kontinuerlig drift och optimerar energianvändningen hos AI-servrar.

De globala datacentrens effektförbrukning spås öka från 80 GW i fjol till cirka 220 GW år 2030, och kapitalinvesteringarna beräknas överstiga 1 biljoner dollar (Källa: Dell ’Oro Group). AI förväntas stå för ungefär 70 procent av tillväxten.