Riscfem fanns i vart fjärde chip

Vart fjärde systemchip som tillverkades i fjol innehöll minst en Risc V-processor. Tillväxten överträffade dramatiskt prognosen, som sade 22 procent – om fem år.

Statistiken kommer att finnas i en årsrapport som snart släpps av SHD-gruppen, ett litet analysföretag i Kalifornien med halvledare som specialitet.

De stora chipvolymerna finns i styrkretsar, exempelvis för trådlöst, motorstyrning och sensorer. Kinesiska företag gillar att designa in Risc V och i Europa finns Quintauris som drivkraft inom fordonskretsar.

Arms Cortex M-familj har varit stark inom styrkretsar. Men Risc V passerade Cortex M i design wins år 2023, med 420 mot 360 i SHD:s förra årsrapport. Backa tillbaka till 2021 så var det Cortex M som hade 420 wins medan Risc V bara hade 160.

Att Risc V först skulle bli stort inom styrkretsar var en väntad utveckling. Idag finns ett gigantiskt utbud av Risc V-kärnor även inom server och datacenter. Det krävs stora insatser i kronor och personår för att bygga ett serverchip som kan konkurrera i prestanda eller energiförbrukning.

Däremot är AI-acceleratorer en färskare nisch och därmed en jämnare spelplan. SHD trodde i sin förra rapport att Risc V skulle kunna bli något av en standard i domänspecifika AI-acceleratorer.

År 2030 kommer det att tillverkas 20 miljarder chips som innehåller minst en Risc-cpu. Det är SHD:s prognos i den kommande rapporten som presenteras nästa vecka på Risc V Summit i Santa Clara, Kalifornien.

