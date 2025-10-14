JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Trump stoppar jättesolanläggning

Återigen sätter USA:s administration käppar i hjulet för förnybar energi. Den här gången är det vad som skulle blivit Nordamerikas överlägset största solkraftverk på 6,2 GW som plötsligt listas som ”avbrutet” i myndigheternas register.

Jätteanläggningen Esmeralda 7 skulle omfattat 480 kvadratkilometer i Nevadaöknen – som Storsjön. Men det är statens öken och förvaltaren BLM (Bureau of Land Management) avbröt miljöutredningen redan när Trump tillträdde.

Projektet måste nu ersätta sin ansökan med enskilda ansökningar om de olika delarna av projektet, för separat prövning.

Reglerna ändrades dessutom i somras. Förnybart har inte längre gräddfil på statlig mark och den politiskt tillsatte inrikesministern Doug Burgum ska personligen godkänna alla tillståndsären inom sol- och vindprojekt.

Trump har dessutom dragit tillbaka diverse finansiering. Trots alla nya hinder kommer hälften av all ny elektrisk effekt från sol i år i USA – 33 av 64 GW. För att den är billig. Därefter kommer batterilager på 18 GW, vind på 8 GW och först därefter den första kolkällan – naturgas, på 5 GW. 

USA:s idag största solanläggning är på 1,3 GW, Mammoth i Indiana.

Källa: PV Magazine

