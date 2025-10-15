Tele2 erbjuder IoT via satellit

Tele2 blir först av de svenska operatörerna att erbjuda uppkoppling av IoT-noder via satellit. Företaget samarbetar med amerikanska Skylo.

Skylo köper kapacitet från befintliga satellitoperatörer som Viasat, Ligado och Terrestar istället för att skicka upp egna satelliter. Tekniken baseras på Release 17 från 3GPP vilket gör att IoT-noderna kan växla från mobilnätet till satelliter när så behövs med en och samma radio. Dessutom ger tjänsten global täckning.

Tele2 räknar upp jordbruk, logistik, energi, infrastruktur och sjöfart som tänkbara tillämpningsområden.

Pressmeddelandet säger inget om vad tjänsten kostar eller vad den ger för kapacitet.