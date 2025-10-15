Därför agerade nederländska staten mot Nexperias ägare

Enligt uppgifter i den nederländska tidningen NRC försökte den kinesiska ägaren till Nexperia rädda sin halvledarfabrik i Shanghai på Nexperias bekostnad. Uppgifterna fick Nederländernas regering att åberopa en krislag och ta över kontrollen av bolaget.

NRC har fått ut dokument från företagsdomstolen Enterprise Chamber som visar att Nexperias vd, tillika ägare av Wingtech som kontrollerar Nexperia, Zhang Xuezheng försökt avsätta den europeiska ledningen och använda bolagets pengar för att rädda en annan av sina chipfabriker i Kina.

Det handlar om Wing Sky Semi i Shanghai som formellt heter Shanghai Dingtai Jiangxin Technology. Företaget bygger en 12-tums halvledarfabrik med processnoder på 0,18 µm till 0,11 µm för diskreta kraftkomponenter, kraftlogik, analog logik och andra liknande produkter.

Företaget har haft svårt att attrahera kunder, så för att hålla den vid liv försökte han få Nexperia att lägga ordrar på upp till 200 miljoner dollar, trots att behovet låg kring 70–80 miljoner.

Den 4 september drog Zhang in bankfullmakterna för tre höga finanschefer och ersatte dem med personer utan relevant erfarenhet. När övriga styrelseledamöter protesterade blev de avskedade.

För att stoppa utvecklingen aktiverade den nederländska regeringen en sällan använd lag från 1952 – Goods Availability Act – som ger staten rätt att ingripa vid akuta hot mot försörjningssäkerheten. Kort därefter beslutade Enterprise Chamber att frysa bolagets beslut och tillfälligt frånta Zhang hans befogenheter.

Zhang ska ha bett kinesiska myndigheter om stöd, vilket ledde till exportrestriktioner mot Nexperias kinesiska fabriker. Samtidigt har USA enligt NRC signalerat att Nexperia måste byta ut sin kinesiska vd för att tas bort från den amerikanska Entity List.

NRC skriver att samtal pågår nu mellan Nederländerna och Kina för att lösa konflikten kring Nexperia.

Artikeln finns bakom en betalvägg.