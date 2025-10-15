Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD





AMD:s kommande AI-chip MI450 kommer att finnas i Oracles AI-moln. 50 000 stycken MI450-kort ska tas i drift under tredje kvartalet 2026, med ytterligare expansion 2027 och framåt.

Det görs just nu gigantiska affärer för att säkra upp AI-beräkningskraft för ett behov som – kanske, det finns skeptiker – är på väg.

Oracle har AI-servertjänster sedan länge. Nu ska det bygga skalbara AI-superkluster på AMD:s GPU MI450, CPU Epyc Venice, nätverket Pensando Vulcano och racklösningen Helios.

Oracle blir AMD:s första superklusterkund på MI450 i ett publikt moln. Oracle tar just nu (om allt gått enligt plan) 30 000 tidigare beställda AMD MI355X-kort i drift.

För AMD är ytterligare en order från Oracle en fjäder i hatten att visa för Nvidia som dominerar marknaden för AI-beräkningskraft.

En MI450-gpu har upp till 432 GB HBM4 och en minnesbandbredd på 20 TB/s.

The Next Platform skriver om beställningen från ”Big Red” (länk). Han skattar att går lös på mellan 3,5 och 4 milljarder dollar.